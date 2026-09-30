در نیمه نخست سال جاری، صادرات گمرکات استان با بیش از یک میلیون تن کالا به ارزش 798 میلیون دلار، در مقایسه با مدت مشابه پارسال 46 درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: در نیمه نخست سالجاری تشریفات صادرات یک میلیون و ۵۸ هزار تن کالا به ارزش ۷۹۸ میلیون دلار در گمرکات استان اصفهان انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۳۳ درصد و ارزش، ۴۶ درصد رشد داشته است.

رسول کوهستانی پزوه با اشاره به صادرات یک میلیون و ۵۸ هزار تن کالا به ارزش ۷۹۸ میلیون دلار در نیمه نخست امسال و افزایش ۴۶ درصدی صادرات افزود: تشریفات واردات ۱۰۷ هزار تن کالا به ارزش ۳۸۶ میلیون دلار از طریق گمرکات استان اصفهان اجرا شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۷۲ درصد و از لحاظ ارزش ۲۵ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: در نیمه نخست سالجاری، ۷۰ هزار میلیارد ریال درآمد وصولی (خالص پرداختی به خزانه) داشتیم که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۱۸ درصد رشد داشته و ۲۰ درصد بیشتر از کل سال گذشته است.