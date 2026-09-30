رئیس جهاددانشگاهی واحد استان قم از فعالیت شیفت عصر مرکز فوق تخصصی درمان ناباوری جهاددانشگاهی با حضور پزشکان فوق تخصص ، داروخانه و آزمایشگاه تشخیص طبی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،دکتر سیدرضا طباطبایی قمی گفت: مرکزفوق تخصصی درمان ناباروی جهاددانشگاهی واحد استان قم با سابقه دو دهه‌ای خود امروز به عنوان یکی از قطب‌های درمان ناباروری کشور و منطقه محسوب می‌شود.

وی افزود: با توجه به فعالیت‌های گسترده و متنوعی که در مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاددانشگاهی قم دنبال می‌شود، زمینه‌های افزایش و بهبود خدمات به مراجعه کنندگان نیز در بخش‌های مختلف دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: در همین راستا و به منظور سهولت حضور مراجعه کنندگان هم استانی و خارج استانی و حتی غیر ایرانی، شیفت عصر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاددانشگاهی قم، نیز فعال شده و با حضور کادر درمانی فوق تخصصی در حوزه‌های مختلف، در خدمت مراجعه کنندگان است.

وی با ذکر این مطلب که در نوبت شیفت عصر این مرکز کلیه خدمات درمان ناباروری ارائه می‌شود بیان کرد: درشیفت عصر مرکز ازظرفیت پزشکان فوق تخصصی (فلوشیپ) زنان و زایمان و متخصص مرکز از جمله دکتر آزاد، دکتر کتایون برجیس، دکتر باورساد کریمی، و دکتر سارا لطفی استفاده می‌شود.

دکتر طباطبایی قمی اظهارکرد: در واقع شیفت عصر مرکز درمان با توجه به تقاضای مکرر مردم به خصوص افرادی که به دلیل اشتغالات شغلی و فردی نمی‌توانند در نوبت صبح از خدمات درمانی، مشاوره و درمان مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاددانشگاهی قم استفاده کنند فعال شده است که در این شیفت کلیه خدمات، اعم از داروخانه و آزمایشگاه تشخیص طبی ارائه می‌شود.

رئیس جهاددانشگاهی واحد استان قم بیان کرد: مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاددانشگاهی قم، تنها مرکز درمان ناباروری در استان است که خدمات صبح و عصر را به مراجعه کنندگان خود ارائه می‌دهد.

گفتنی است؛ نوبت عصر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاددانشگاهی واحد استان قم، در روز‌های یکشنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۰۰ فعال است.