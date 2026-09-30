سرپرست فرمانداری ویژه دزفول گفت: با توجه به پیش‌بینی بارش‌های فراوان در پاییز امسال و بروز پدیده ال نینو، رهاسازی آب از سد دز به صورت مرحله ای انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عزیز مرداس روز چهارشنبه ۸ مهرماه در نشست کشاورزی و منابع طبیعی دزفول در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان اظهار کرد: براساس سامانه‌های هواشناسی کشوری احتمال وقوع ال نینو ۸۵ درصد با محوریت بارندگی اعلام شده و احتمال تغییرات و یا خشکسالی بسیار کم است.

وی ادامه داد: براساس نقشه‌های ماهواره‌ای ال نینو، بارندگی‌ها از اواخر مهر یا اوایل آبان آغاز می‌شوند و تا پایان پاییز ادامه خواهند داشت.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول با بیان اینکه احتمال بارش ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیمتر بارندگی در یک روز پیش‌بینی شده است گفت: ستاد بحران شهرستان دزفول تشکیل شده است و طبق مصوبات این ستاد، امور آب شمال‌غرب خوزستان، راهداری، عشایر، شهرداری، شبکه آبیاری و آبفا آمادگی لازم را دارند.

وی افزود: چند نقطه سطح شهر هنگام بارندگی دچار آبگرفتگی خواهند شد که مهمترین آن میدان مقاومت است و در حال حاضر کانالی برای تخلیه آب این نقطه به سمت پمپ بنزین در حال حفر است.

حفاری کانال برای تخلیه آب از میدان مقاومت دزفول

مرداس خاطرنشان کرد: عشایر و مناطق روستایی نیز باید آمادگی لازم را برای پدیده ال نینو داشته باشند تا هنگام بارندگی مشکلی پیش نیاید.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول بر ضرورت بیمه کردن محصولات کشاورزی تاکید و اظهار کرد: با توجه به هشدار‌های داده شده باید اطلاع‌رسانی لازم به کشاورزان داده شود تا هنگام بارندگی طولانی و بدون وقفه درگیر مشکل نشوند.

وی بیان کرد: در حال حاضر حدود ۵۳ درصد ارتفاع سد دز پر شده است و درصورت زیاد شدن ارتفاع، رهاسازی انجام خواهد شد.

مرداس با بیان اینکه در بارش‌های قبل با پیشنهاد فرمانداری اجازه ندادیم سد دز سریع خالی شود، تاکید کرد: رهاسازی سد دز به میزان ۵۰۰ مترمکعب بر ثانیه در بارندگی‌های قبل انجام شد تا خسارتی به کشاورزان و عشایر وارد نشود.

وی با هشدار به مدیران دستگاه‌های اجرایی برای جدی گرفتن ال نینو افزود: طبق دستور استانداری خوزستان، سه شرکت شهید رجایی، شهید بهشتی و فولاد روهینا جنوب به عنوان شرکت‌های معین مشخص شدند تا نسبت به احداث سیل‌بند و لایروبی زهکش‌ها اقدام کنند ولی تاکنون همکاری لازم انجام نشده است.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول تاکید کرد: سازمان بازرسی و اداره کل دادگستری در این خصوص ورود کرده‌اند و ادارات مشخص شده باید به وظایف خود عمل کنند.

وی افزود: لایروبی زیرگذر‌های شهری دزفول نیز در حال انجام است تا خروج آب مشکلی نداشته باشد.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور اواسط مرداد امسال براساس الگو‌های هواشناسی، شدت ال‌نینوی پیش بینی شده امسال را کم‌سابقه دانست و اعلام کرد شاخص‌های اقلیمی از احتمال بارش‌های نرمال تا فراتر از نرمال در نیمه دوم پاییز حکایت دارد، هرچند برای پیش‌بینی دقیق‌تر باید منتظر تکمیل داده‌های کوتاه‌مدت بود.