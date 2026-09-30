صورتحساب تجاوز آمریکا به ایران، روی میز اروپا

مردم اروپا هم هزینه همکاری با متجاوزان آمریکایی را می‌پردازند. به گزارش فدراسیون حمل و نقل و محیط زیست اروپا، قیمت سوخت در بخش حمل و نقل جاده‌ای در اروپا بطور متوسط روزانه ۲۷۰ میلیون یورو به هزینه‌های حمل و نقل افزوده است.