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ماموران انتظامی مرودشت از ابتدای امسال ۶ فرد فاقد صلاحیت و مداخله گر غیرمجاز را در امور دندان پزشکی دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرودشت گفت: در راستای حفظ سلامت شهروندان و مقابله با فعالیتهای غیرمجاز در حوزه خدمات سلامت، از ابتدای امسال تاکنون، ۶ فرد فاقد صلاحیت که به صورت غیرمجاز اقدام به ارائه خدمات دندانپزشکی میکردند شناسایی و دستگیر شدند.
ابراهیم شهریاری افزود: بازرسی و نظارت بر مراکز و واحدهای ارائه دهندهی خدمات دندانپزشکی به صورت مستمر در دستور کار شبکه بهداشت و درمان این شهرستان قرار دارد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرودشت با تأکید به شهروندان مبنی بر ضرورت دریافت خدمات دندانپزشکی از مراکز مجاز گفت: پیش از دریافت خدمات از داشتن مجوز فعالیت و صلاحیت حرفهای ارائه دهندهی خدمت اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهدهی فعالیت افراد یا مراکز فاقدمجوز موضوع را به شبکه بهداشت و درمان اطلاع دهند.
شهرستان مرودشت در شمال فارس و در فاصله ۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.