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استاندار گیلان گفت: انتخاب و انتصاب مدیران استان با نگاه کارشناسی و بر پایه شایستهسالاری، تجربه و توانمندی افراد انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس امروز در دیدار با ایثارگران شاغل در استانداری گیلان، به مناسبت هفته دفاع مقدس که در سالن اجتماعات شهید انصاری استانداری برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس، جنگ رمضان، بهویژه قائد شهید امت، گفت: در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور با دست خالی، اما با تکیه بر ایمان و جانفشانی انسانهای جانبرکف اداره و از آن دفاع شد؛ حماسهای که در تاریخ، کمنظیر و تکرارنشدنی است.
وی با مقایسه ماهیت نبردهای گذشته با جنگهای مدرن گفت: ابعاد و مؤلفههای جنگ در عصر حاضر به صورت کامل تغییر کرده است؛ امروز جنگ، صحنه تخصص، دانش، فناوری و طراحیهای پیچیده موشکی است و شلیک و پاسخ در آن، ظرف چند دقیقه رقم میخورد، در حالی که در آغاز جنگ تحمیلی هشت سال دفاع مقدس، بسیاری از ابزارها و فناوریهای امروزی وجود نداشت.
استاندار گیلان با یادآوری حماسهآفرینی نیروهای مسلح، بهویژه سپاه و ارتش، در روزهای ابتدایی دفاع مقدس، گفت: نیروی دریایی در همان دو، سه هفته نخست توانست بر ارتش بعث غلبه کند و در هفتم آذرماه هم حماسهای ماندگار بیافریند، همچنین حمله نیروی هوایی ارتش به یکی از پایگاههای رژیم بعث عراق در همان هفته نخست، شاهکاری بود که هیچ کشور دیگری نتوانست نظیر آن را تکرار کند.
به گفته حقشناس، پس از پایهریزی این اقتدار هوایی و دریایی، نیروی زمینی با همراهی و پشتیبانی بیدریغ نیروهای مردمی توانست دشمن متجاوز را گامبهگام به عقب براند و سرزمینهای اشغالشده را بازپس گیرد.
وی با اشاره به شرایط پیچیده داخلی کشور در سالهای نخست جنگ، گقت: هرچه از آن روزها فاصله میگیریم، عظمت کار بزرگی که رزمندگان انجام دادند، بیشتر نمایان میشود؛ چراکه کشور در آن مقطع، همزمان با تجاوز خارجی، با ناامنیهای داخلی، ترورهای کور منافقین و نبود انسجام کافی در برخی شهرها و روستاها نیز مواجه بود.
استاندار گیلان با اشاره به شهادت مظلومانه مسئولان عالیرتبه کشور در سالهای ابتدایی دوران دفاع مقدس، گفت: رزمندگان ما در حالی در خطوط مقدم و مرزها مظلومانه ایستادگی میکردند که کشور در اوج فتنههای داخلی، چهرههای برجستهای همچون شهید بهشتی، شهید رجایی و شهید باهنر را از دست داد؛ با این حال، آن نسل حماسهای جاودانه ساخت و امروز نیز برای عبور از پیچیدگیها، نیازمند همان روحیه در قالب دانش، تخصص و انسجام ملی هستیم.
هادی حقشناس با تأکید بر لزوم حاکم شدن نگاه کارشناسی و فارغ از گروهبندیهای سیاسی در ساختار مدیریتی استان، افزود: در انتصابهای انجام شده، فارغ از نگاههای سیاسی، از باتجربهترین چهرهها، کارشناسان عالیرتبه و مدیرانی با سوابق ملی و استانی استفاده شده است.
وی، گفت: همچنین برای نخستینبار در تاریخ استانداری گیلان، انتصاب فرماندار زن و فرمانداری از برادران اهلسنت بر اساس شایسته سالاری و توانمندی انجام شد که نشاندهنده تغییر نگاه در چرخه مدیریت است.
استاندار گیلان با اشاره به فشارها و هزینههای سنگین اقتصادی ناشی از حوادث و تحرکات دشمن در یک سال اخیر بر پیکره کشور، گفت: مدیریت کشور در بحرانها و شرایط سخت، به برنامهریزی دقیق، واقعبینانه و متکی بر توان کارشناسی نیاز دارد تا بتوان هزینههای واردشده به مردم را به حداقل رساند و برای ترمیم معیشت جامعه گام برداشت که در این خصوص دولت اقدامات بسیار خوبی را انجام داده است.