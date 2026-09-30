مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) از تعمیرات اساسی یک فروند یدک‌کش ۶۲ متری خبرداد. این عملیات پس از طی مراحل تعمیراتی و تأیید نهایی با موفقیت آب‌اندازی شد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اعلام مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل ایزوایکو، شناور مذکور با ابعاد ۶۲.۲۰ متر طول، ۸.۸ متر عرض و ۶.۳۰ متر ارتفاع، همه مراحل تخصصی داکینگ و انداکینگ را پشت سر گذاشت. ارتقای شرایط فنی و عملیاتی ناوگان دریایی از اهداف این طرح تعریف شده است.

مدیر گروه شناور‌های کوچک ایزوایکو نیز با اشاره به رویکرد این مجتمع در جذب طرح‌های راهبردی، افزود: رضایت کارفرما از کیفیت خدمات ارائه‌شده و سرعت در اجرای عملیات، از شاخص‌های برجسته این طرح بود.

وحید صداقت، ادامه داد: بر اساس نتایج مثبت حاصل شده، دو یدک‌کش دیگر از شناور‌های تحت مالکیت این مجموعه نیز برای انجام عملیات تعمیراتی به ایزوایکو منتقل خواهند شد.

از جمله اقدامات شاخص فنی در این طرح خدمات عمومی، سندبلاست و رنگ‌آمیزی، تعویض ورق‌های بدنه در سطوح بیرونی، ضخامت‌سنجی و تعویض زینک‌آند اعلام شده است.

همچنین، برای حصول اطمینان از انطباق با الزامات فنی، آزمایش جوش نقاط تعویض‌شده تحت نظارت دقیق کارشناسان انجام و تأیید شد.