رئیس دادگستری شهرستان شوش با اشاره به وقوع درگیری مسلحانه در این حوزه قضایی گفت: در پی وقوع یک فقره درگیری و تیراندازی مسلحانه میان طرفین نزاع، متأسفانه «سید طاهر احمدی» از وکلای دادگستری که در حال عبور از محل حادثه بود، مورد اصابت تیر کور قرار گرفت و جان باخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، راشد پیری با اشاره به پیگیری‌های قضایی صورت گرفته افزود: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، پرونده قضایی تشکیل و دستورات ویژه برای شناسایی عاملان صادر شد؛ در همین راستا با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، دو نفر از مظنونین این حادثه شناسایی شده‌اند و تلاش‌های ضابطان قضایی برای دستگیری آنان با جدیت ادامه دارد.

رئیس دادگستری شهرستان شوش با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با مخلان نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با هرگونه اقدامات ناقض امنیت، حمل و استفاده از سلاح و سلب آسایش عمومی، بدون اغماض برخورد قانونی خواهد کرد و نتایج اقدامات قضایی متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.