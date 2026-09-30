مدیر جهاد کشاورزی چالوس از اجرای احکام قضایی و رفع آثار تغییر کاربری غیرمجاز در ۲۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی منطقه چلاجور مرزن‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی چالوس از اجرای احکام قضایی و رفع آثار تغییر کاربری غیرمجاز در ۲۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی منطقه چلاجور مرزن‌آباد خبر داد.

در راستای مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و اجرای احکام صادرشده از سوی مراجع قضایی، عملیات قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز در منطقه چلاجور مرزن‌آباد شهرستان چالوس انجام شد.

علی درزی نیا گفت: این عملیات در مجموع در قالب شش مورد و در سطحی حدود ۲۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی منطقه اجرا شده است.

وی افزود: از مجموع احکام اجراشده، پنج مورد بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و یک مورد نیز بر مبنای حکم قطعی صادرشده موضوع ماده ۳ همین قانون به مرحله اجرا درآمد.

مدیر جهاد کشاورزی چالوس با اشاره به نقش دستگاه قضایی در اجرای این احکام بیان کرد: احکام مربوط به این عملیات از سوی مرجع قضایی مستقر در دادگاه مرزن‌آباد صادر شده و اجرای آن با هماهنگی و حضور دستگاه‌های مسئول انجام گرفته است.

وی ادامه داد: نماینده دادستان، فرماندهی انتظامی، فرمانده یگان حفاظت اراضی، نیرو‌های گشت ۱۳۱ اراضی، مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات در اجرای این عملیات مشارکت داشتند.

درزی‌نیا با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی زراعی و باغی تصریح کرد: تغییر کاربری بدون دریافت مجوز‌های قانونی، علاوه بر آسیب به ظرفیت‌های تولیدی بخش کشاورزی، موجب کاهش سطح اراضی قابل کشت می‌شود و دستگاه‌های متولی بر اساس قانون موظف به جلوگیری از این روند هستند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای احکام قضایی در این زمینه با هدف صیانت از کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از تداوم ساخت‌وساز‌های غیرمجاز انجام می‌شود و برخورد با موارد تغییر کاربری غیرقانونی در چارچوب ضوابط قانونی ادامه خواهد داشت.