رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی جامعه عشایری گفت: حدود ۲۵ درصد گوشت قرمز کشور توسط عشایر تولید می‌شود و برنامه ما این است که این سهم را به ۴۰ درصد افزایش دهیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، جهانبخش میرزاوند امروز در جلسه شورای عشایری استان افزود: آذربایجان شرقی در این زمینه به عنوان یک استان پایلوت مورد توجه قرار خواهد گرفت و باید از ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه دامداری در جامعه عشایری عمدتاً به شیوه سنتی انجام می‌شود گفت: با همکاری نهاد‌های مختلف و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توان با استفاده از روش‌های نوین و فناوری‌های ژنتیکی، زایش دام‌ها را همزمان‌سازی کرد تا ضمن کاهش خلأ تولیدی، میزان تلفات دام در دوره زایش نیز کاهش یابد.

رئیس سازمان امور عشایر ایران ادامه داد: می‌توان با بهبود وضعیت تولید و افزایش بهره‌وری حدود ۳۰ درصد از گوسفندانی که در چرخه تولیدمثل و زایش قرار نگرفته‌اند، ظرفیت تولید گله‌های عشایری را افزایش داد. این اقدام کاملاً امکان‌پذیر است و نیازمند برنامه‌ریزی و همکاری دستگاه‌های مرتبط است.

میرزاوند از طراحی زنجیره ارزش محصولات عشایری خبر داد و گفت: زنجیره ارزش را از تأمین علوفه تا تولید و بسته‌بندی گوشت تعریف کرده‌ایم و گام بعدی، توسعه و برپایی میادین دام است.

وی افزود: تلاش ما بر این است که عرضه دام از طریق تعاونی‌های عشایری که ماهیتی مردمی دارند، انجام شود تا ضمن تقویت نقش این تعاونی‌ها، دولت در این فرآیند از تصدی‌گری مستقیم پرهیز کرده و نقش حمایتی و نظارتی خود را ایفا کند.

رئیس سازمان امور عشایر ایران همچنین با اشاره به راه‌اندازی فروشگاه‌های عرضه محصولات عشایری گفت: فروشگاهی برای بسته‌بندی، عرضه و توزیع محصولات و تولیدات عشایر راه‌اندازی شده است و برنامه‌ریزی می‌کنیم این طرح در سراسر کشور توسعه یابد. منابع مالی و مراودات اقتصادی این فروشگاه‌ها نیز در داخل استان‌ها گردش خواهد داشت و از این طریق، ضمن رونق بازار محصولات عشایری، به تقویت اقتصاد محلی و افزایش درآمد جامعه عشایری کمک خواهد شد.

میرزاوند صنایع دستی را یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم جامعه عشایری عنوان کرد و گفت: نخستین فروشگاه صنایع دستی زنان عشایر در هفته دولت افتتاح شد و با توجه به ابلاغ سند صنایع دستی در دولت، دستگاه‌های دولتی مکلف شده‌اند امکانات خود را در اختیار تولیدکنندگان صنایع دستی قرار دهند.

وی همچنین بر ضرورت توسعه واقعی گردشگری عشایری تأکید کرد و افزود: سازمان امور عشایر به عنوان دبیرخانه کارگروه گردشگری عشایر معرفی شده است و در این زمینه دستورالعملی صادر شده تا در سراسر کشور در سامانه مربوط، اجرای طرح‌های گردشگری عشایری توسط فرزندان عشایر مورد توجه قرار گیرد تا حرمت و شأن جامعه عشایری حفظ شود.

رئیس سازمان امور عشایر ایران ادامه داد: به جای صدور مجوز‌های یک‌ساله چرا، به دنبال اجرای طرح‌های مرتع‌داری ۱۰ تا ۳۰ ساله هستیم که در چارچوب آن، موضوع گردشگری عشایری نیز مورد توجه قرار گیرد.

میرزاوند افزود: امسال یک همت اعتبار برای رفع تنش آبی عشایری دریافت کرده‌ایم و این موضوع نشان‌دهنده توجه بیشتر به مسائل زیرساختی جامعه عشایری است.

رئیس سازمان امور عشایر ایران بر ضرورت حرکت به سمت حکمرانی داده‌محور در جامعه عشایری تأکید کرد و گفت: میزان آب مورد نیاز عشایر در مقایسه با سایر بخش‌ها زیاد نیست، اما دام عشایر به آب نیاز دارد و اگر عشایر در مناطق حضور نداشته باشند، مدیریت مراتع نیز با مشکل مواجه می‌شود و خطر آتش‌سوزی افزایش می‌یابد.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین آب عشایر گفت: اگر امروز آب مورد نیاز عشایر تخصیص داده نشود و عشایر از فعالیت خود دست بکشند، کشور با کسری در حوزه‌های مختلف مواجه خواهد شد؛ بنابراین باید در تخصیص آب به جامعه عشایری نگاه حمایتی و متناسب با نقش آنها داشت.

میرزاوند گفت: در موضوع برق‌رسانی به تأسیسات آب شرب عشایری و سایر زیرساخت‌ها نیز نباید تعلل شود؛ هر دستگاهی که در حوزه اختیارات خود با مانعی مواجه است باید موضوع را به‌موقع اعلام کند تا از ایجاد مشکلاتی مانند ناترازی برق و اختلال در خدمات جلوگیری شود.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف در حوزه‌هایی مانند آب، برق، بیمه، پست و سایر خدمات گفت: اگر در شرایط حساس امروز تعاون و همکاری نداشته باشیم، کار از پیش نخواهد رفت.

میرزاوند خاطرنشان کرد: همان‌طور که مردم در شرایط سخت نشان دادند پای ایران و نظام ایستاده‌اند، ما نیز باید با همدلی و هم‌افزایی در کنار آنها باشیم. جامعه عشایری با کمترین امکانات و با تکیه بر دین‌باوری، وطن‌دوستی و روحیه مسئولیت‌پذیری، ظرفیت بزرگی برای کشور است و باید این ظرفیت را در مسیر تولید، امنیت غذایی، حفظ منابع طبیعی و پایداری مناطق روستایی و عشایری به کار گرفت.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با تأکید بر اینکه جامعه عشایری یکی از تاب‌آورترین و راهبردی‌ترین جوامع کشور است گفت: جنگ‌های اخیر به ما درس‌های بزرگی داد و نشان داد که عشایر نه یک مسئله، بلکه یک فرصت برای کشور هستند و باید با نگاه ویژه به ظرفیت‌های این جامعه توجه کنیم.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه در برنامه‌ریزی‌ها باید جامعه ایران را در سه بخش شهری، روستایی و عشایری مورد توجه قرار دهیم اضافه کرد: اگر از ابتدا در قوانین و مقررات توجه ویژه‌ای به این سه جامعه می‌داشتیم، بسیاری از مسائل امروز قابل مدیریت‌تر بود.

میرزاوند ادامه داد: امروز حدود ۳۰۰ هزار گله عشایری در ۵۰ میلیون هکتار از اراضی کشور پراکنده هستند و این ظرفیت، مصداق عینی پدافند غیرعامل است. عشایر با کمترین امکانات، بیشترین اثربخشی را دارند و حتی زنان عشایری در شرایط جنگی اعلام آمادگی کردند که برای رزمندگان نان بپزند.