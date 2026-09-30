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رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از صدور ۳۸ فقره جواز تأسیس و ۱۷۵ فقره موافقت اولیه صنایع تبدیلی و غذایی با ظرفیت بیش از یک میلیون و ۵۴۵ هزار تن و اشتغالزایی ۴ هزار و ۱۵۹ نفر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی اظهار داشت: در راستای ایجاد اشتغال و توسعه صنایع تبدیلی و غذایی، از ابتدای سال جاری ۳۸ فقره جواز تأسیس صنایع کشاورزی شامل صدور، تمدید و اصلاح با ظرفیت ۳۶۲ هزار تن در استان صادر شد که زمینه اشتغال مستقیم ۹۹۰ نفر را فراهم میکند.
وی شهرستانهای محل اجرای این طرحها را شامل اهواز، باوی، کرخه، شوشتر، اندیمشک، دزفول، گتوند، ماهشهر، باغملک، مسجدسلیمان، شادگان، بهبهان، اندیکا و هویزه عنوان کرد.
سلطانی کاظمی، زمینه فعالیت آنها را شامل ذخیرهسازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه بالای صفر، بستهبندی سبزی و صیفی تازه، تولید انواع خوراک بر پایه علوفه، خوراک آماده طیور، خشکاندن شلتوک، بستهبندی خرما، احداث کشتارگاه دام و طیور، سیلوی غلات و کارخانه آرد دانست.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان مجموع سرمایهگذاری برآورد شده برای این طرحها را ۶۱ هزار و ۵۳۵ میلیارد تومان اعلام کرد.
سلطانی کاظمی در ادامه با اشاره به صدور ۱۷۵ فقره موافقت اولیه شامل صدور، تمدید و اصلاح با ظرفیت بیش از یک میلیون و ۱۸۳ هزار تن گفت: اجرایی شدن طرحهای صنایع تبدیلی و غذایی باعث رونق اشتغالزایی دائمی و فصلی در شهرستانهای مختلف استان میشود و این گونه صنایع، پیشنیاز راهبرد صنعتی شدن و تأمینکننده امنیت غذایی کشور است.
وی شهرستانهای محل اجرای این طرحها را شامل دزفول، اندیمشک، اهواز، دشت آزادگان، خرمشهر، ماهشهر، ایذه، شوش، شادگان، شوشتر، رامهرمز، باوی، آبادان، بهبهان، گتوند، کارون، هندیجان و حمیدیه برشمرد و زمینههای فعالیت آنها را شامل تولید روغن خام کلزا، انواع خوراک دام بر پایه علوفه، بستهبندی سبزی و صیفی تازه، تولید رب گوجهفرنگی، عملآوری و بستهبندی خرما، خوراک آماده دام، ذخیرهسازی و نگهداری غلات در سیلو، خشکاندن شلتوک، بستهبندی قند و شکر، بستهبندی علوفه و احداث سردخانه عنوان کرد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان تصریح کرد: با بهرهبرداری از این طرحها زمینه اشتغال مستقیم برای ۳ هزار و ۱۶۹ نفر فراهم میشود.
جواد سلطانی کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: صنایع تبدیلی نقش مؤثری در پایداری امنیت غذایی دارد و یکی از سودمندترین راههای ارتباطی میان دو بخش صنعت و کشاورزی است.