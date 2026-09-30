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معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی خوزستان با اشاره به وقوع بیش از هزار و ۱۰۰ مورد تیراندازی در شش ماه اول امسال در استان، از کشف بیش از هزار و ۷۰۰ قبضه سلاح در این مدت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید رحیمی در نشست خبری چهارشنبه ۸ مهرماه که به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار شد، با اشاره به نقش مهم رسانهها و تعامل آنها با پلیس در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: هر جا شهروندان آموزش لازم را ببینند، مهارتهای لازم را کسب کنند و رفتار حرفهای داشته باشند، آثار جرم و جنایت کمتر است. برای مثال، لینکهای آلوده که به صورت بدافزار در کانالهای ارتباطی قرار میگیرند میتوانند چالشهای بزرگی ایجاد کنند، اما نقش رسانهها در آگاهسازی شهروندان این زمینه بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه همکاری خوبی بین پلیس و رسانه در خوزستان وجود دارد، افزود: پلیس در سال گذشته درگیر جنگ ناجوانمردانه بود و به دلیل اقتدار ما، اماکن مختلف پلیس مورد تعرض و بمباران دشمن قرار گرفت و بخش زیادی از این اماکن آسیب دیدند، اما نه تنها اراده خدمت به مردم کم نشد بلکه همکاران ما در نقطه مقابل، خدمات مختلفی به مردم ارائه کردند.
سرهنگ رحیمی با بیان اینکه هفته نیروی انتظامی با شعار «پلیس مقتدر، ملت مقتدر، ایران سرافراز» از ۱۰ تا ۱۶ مهرماه برگزار میشود، گفت: امنیت پایدار در خوزستان برقرار است و با مخلان نظم و امنیت، با صلابت و بر اساس مکانیسم مشخص برخورد شده است.
معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی خوزستان بیان کرد: در کشف تیراندازیها، برخورد با اراذل و اوباش و گروهکها و بخش اعظمی از چالشها که قصد داشتند به امنیت مردم ضربه بزنند، با اقدامات پیشدستانه و هوشمندانه پلیس، متهمان در دام پلیس گرفتار شدند. روزبهروز با اراده مستحکمتری با مخلان نظم و امنیت برخورد میکنیم و هشدار میدهیم پلیس، مقتدرانه مانند گذشته با کسانی که به هر نحو قصد بر هم زدن نظم و امنیت را دارند، برخورد میکند.
کشف بیش از هزار و ۷۰۰ قبضه سلاح در خوزستان
رحیمی گفت: در شش ماهه اول امسال در استان خوزستان، یک هزار و ۷۸۲ قبضه سلاح و ۶۵ هزار فشنگ کشف شده و ۱۹ باند متلاشی شده است. یک هزار و ۱۷۲ متهم نیز در این خصوص دستگیر شدهاند.
وی ادامه داد: همچنین در این مدت یک هزار و ۱۶۳ مورد تیراندازی در خوزستان رخ داد که ۷۰ درصد تیراندازیها کشف شده است.
معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی خوزستان گفت: همچنین بیش از ۷ تن انواع مخدر کشف شده است و بیش از ۱۷ درصد افزایش کشفیات در این خصوص داشتهایم.
رحیمی اضافه کرد: با اقدامات قرارگاه سایبری پلیس فتا، جرایم سازمانیافته سایبری را به موقع شناسایی میکنیم. از خانوادهها نیز میخواهیم از فرزندان خود مراقبت کنند تا در این فضای آلوده گرفتار نشوند. در روزهای گذشته به بسیاری از افرادی که غفلت کردند و به سمتی رفتند که امنیت استان خوزستان را مخدوش کنند و از چارچوب خارج شوند پیام دادیم، برخی را احضار و برخی را به مراجع قضایی معرفی کردیم و باید دقت کنند.
وی با اشاره به مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان کرد: پلیس امنیت اقتصادی با ورود به پروندههای مهم اختلاس، ارتشا، زمینخواری، تسهیلات غیرمجاز بانکی و فرار مالیاتی و نیز پایش ورود و خروج کالا به استان خوزستان، اقدامات زیادی انجام داده است.
رحیمی با بیان اینکه بیش از ۲.۵ میلیون پاسخگویی به امدادخواهی داشتهایم، گفت: دشمن در جنگ رمضان برنامهریزی کرده بود که با زدن مقر پاسخگویی به امدادخواهی، ارتباط حاکمیت با مردم را از بین ببرد، اما پلیس، پناهگاه مردم در ایام جنگ بود.
کاهش ۶ درصدی تصادفات فوتی در خوزستان
وی افزود: در حوزه تصادفات، بعد از سالهای متوالی در ششماهه اول امسال ۶ درصد کاهش تصادفات فوتی داشتیم. عامل انسانی، دلیل ۹۰ درصد تصادفات است و برای کاهش آن باید اقدامات فرهنگی، هوشمندسازی و دیگر اقدامات ادامه یابد.
معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی خوزستان گفت: در کنار تجمعات فرهنگی، کارهای فرهنگی خوبی انجام شد. یکی از مهمترین رسالتهای ما حضور مقتدرانه مردم در تجمعات شبانه است که از موشک و پهپاد اثربخشتر است. تلاش کنیم تحت هیچ شرایطی این حضور تضعیف نشود؛ مردمسالاری، حضور مردم در این تجمعات است.
وی تصریح کرد: امروز ثابت شده است ایران ابرقدرت اول جهان است و ما در مقابل دو کشور هستهای دنیا و ناتوی هستهای ایستادیم و آنها به اهداف خود نرسیدند. باید در عرصه میدان حضور داشته باشیم و هیچ مأموریتی مهمتر از حضور در تجمعات شبانه نیست و این حضور باید تقویت شود.
رحیمی گفت: در حوزه گزینش نیز با تدبیر فرمانده انتظامی خوزستان، استاندار و همت دیگر مسئولان، راهاندازی دبیرستان پلیس را آغاز میکنیم.