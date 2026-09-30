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ابزار‌های مالی جدید برای سرمایه گذاری

بعد از اوراق سلف سکه و صندوق‌های درآمد ثابت ارزی، حالا وزیر اقتصاد از راه اندازی صندوق‌های تضمین در آینده نزدیک خبر داده است، ابزار‌های جدید مالی که برای جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید بکار می‌رود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۸- ۱۶:۰۱
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برچسب ها: سرمایه‌گذاری ، رونق تولید ، ابزارهای مالی
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