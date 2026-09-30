بعد از اوراق سلف سکه و صندوق‌های درآمد ثابت ارزی، حالا وزیر اقتصاد از راه اندازی صندوق‌های تضمین در آینده نزدیک خبر داده است، ابزار‌های جدید مالی که برای جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید بکار می‌رود.