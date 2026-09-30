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مسابقات چوخه قهرمانی کشور به مناسبت هفته فراجا و گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید انفرادی، روزهای ۹ و ۱۰ مهرماه در مشهد مقدس برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این رقابتها با حضور چوخهکاران، پهلوانان و ورزشکارانی از نقاط مختلف کشور برگزار میشود و انجمن چوخه خراسان رضوی از پیشکسوتان، مربیان، داوران، مسئولان گودها و اعضای خانواده چوخه برای حضور در این رویداد دعوت کرده است.
بر اساس برنامه اعلامشده، وزنکشی رقابتها روز پنجشنبه ۹ مهرماه از ساعت ۱۲ تا ۱۴ انجام میشود و مراسم افتتاحیه و آغاز مسابقات از ساعت ۱۶ همان روز خواهد بود ادامه رقابتها و مراحل پایانی نیز جمعه ۱۰ مهرماه برگزار میشود.
رئیس انجمن چوخه خراسان رضوی، با اشاره به اهمیت شناسایی و تقویت ظرفیتهای این رشته در شهرستانهای استان، گفت: از انجمنهای چوخه شهرستانها درخواست دارم تا تیمچوخههای فعال مناطق خود را به انجمن استان معرفی کنند تا ضمن شناسایی ظرفیتهای موجود، زمینه هماهنگی و حضور منسجمتر فعالان این ورزش فراهم شود.
مجید چراغ برگزاری این رقابتها را فرصتی برای گردهمایی پهلوانان، پیشکسوتان، مربیان، داوران و نسل جوان چوخه دانست و افزود: این مسابقات علاوه بر جنبه ورزشی، با هدف پاسداشت فرهنگ پهلوانی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فراجا بهویژه سردار شهید انفرادی برگزار میشود.
انجمن چوخه خراسان رضوی همچنین از مسئولان گودها، انجمنهای شهرستانی، پیشکسوتان و تمامی فعالانی که در مسیر حفظ، توسعه و اعتلای این ورزش اصیل تلاش میکنند، قدردانی کرد.