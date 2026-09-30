رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور بر ضرورت بررسی، شناسایی و رفع اختلالات در ارائه خدمات به زنان و خانواده‌ها در شرایط کنونی تأکید کرد و خواستار مشارکت فعال تشکل‌های مردمی در این زمینه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پروین داداندیش در جلسه کارگروه زنان و خانواده شورای اجتماعی کشور گفت: شرایط کنونی کشور، به ویژه جنگ و بحران‌های ناشی از آن، ماموریت‌های برخی دستگاه‌ها را تغییر داده است.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور با تأکید بر لزوم اتخاذ رویکردی مسئله‌محور و هم‌افزایی دستگاه‌ها در کارگروه، پیشنهاد کرد که بررسی اولویت‌ها و برنامه‌های دستگاه‌ها در حوزه زنان و خانواده حول چهار پرسش محوری متمرکز شود: نخست، کدام‌یک از مأموریت‌های دستگاه‌ها تحت تأثیر شرایط فعلی دچار اختلال یا کاهش اثربخشی شده است؟ دوم، این اختلالات چه پیامد‌هایی برای زنان و خانواده‌ها، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر به همراه داشته است؟ سوم، چه ظرفیت‌هایی در دستگاه‌های مختلف برای جبران این خلأ‌ها از طریق هم‌افزایی وجود دارد؟ و در نهایت، چگونه می‌توان این تعاملات را به همکاری‌های موردی، با تقسیم کار مشخص، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی تبدیل کرد.

وی در ادامه با تبیین نقش مرکز امور زنان و خانواده در این فرآیند، تصریح کرد: مصوبات این کارگروه و شورای اجتماعی کشور، در سطح استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها با بهره‌گیری از توان و مراکز تابعه دستگاه‌ها پیگیری و عملیاتی خواهد شد تا اثربخشی آن به طور ملموس مشاهده شود.