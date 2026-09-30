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رییس شورای حل اختلاف خوزستان گفت: ۵۰ هزار پرونده در بخشهای مختلف قضایی استان در ۵ سال اخیر به صلح و سازش ختم شد که این امر مانع از ورود همین تعداد پرونده به دادگستری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجتالاسلام عبدالحمید امانتبهبهانی با اشاره به نقش حیاتی میانجیگری و داوری در کاهش فشار بر مراجع قضایی بیان داشت: خوزستان در زمینه صلح و سازش، رتبه نخست را در کشور از آن خود کرده است.
وی با بیان اینکه از سال ۱۴۰۰ تاکنون خوزستان شاهد اتفاقات و پیشرفتهای خوبی در عرصههای مختلف قضایی بوده است، ادامه داد: یکی از اقدامات نوین قضایی در استان تشکیل «کانون داوران حرفهای» و فعال شدن دفتر آن در اهواز است.
حجت الاسلام امانت بهبهانی اظهار کرد: در حال حاضر استان دارای ۱۰۰ داور حرفهای است که مورد تایید دستگاه قضا هستند، هدف ما این است که مردم با استفاده از ظرفیت داوران، میانجیگران و صلح یاران، مسائل خود را بدون معطلی و از ورود به پیچوخمهای قضایی، حل کنند.
معاون قضایی دادگستری خوزستان همچنین به رشد چشمگیر تعداد صلح یاران اشاره کرد و گفت: تعداد صلح یاران در پنج سال اخیر از ۶۰۰ نفر به ۲ هزار نفر افزایش یافته است، اگرچه هنوز کانون رسمی برای میانجیگران تشکیل نشده، اما تلاشهای گستردهای برای ترویج این نقش در استان در جریان است.
صلح و سازش ۸۳۵ فقره پرونده قتل عمد در استان
حجت الاسلام امانت بهبهانی اعلام کرد: در پنج سال اخیر، ۸۳۵ فقره پرونده قتل عمد در خوزستان از طریق سازش خاتمه یافته است و با اقدامات صورت گرفته در راستای ترویج صلح، خوزستان رتبه اول ستاد صبر کشور را دارد و بیش از ۷۰ درصد از کل فعالیتهای صلح و سازش در سطح کشور، مربوط به استان خوزستان است.
رییس شورای حل اختلاف خوزستان با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: استفاده از ظرفیت مردمی و اقوام برای ترویج صلح و حل اختلافات از اهداف اصلی دستگاه قضای استان است و افتخار میکنیم که ۲۵۰ نفر از سران و بزرگان اقوام مختلف در استان عضو مجمع صلح هستند.
تشکیل ۸۴۲ هیات صلح در مساجد خوزستان
وی همچنین از تشکیل ۸۴۲ هیات صلح در مساجد استان و انعقاد ۷۰ تفاهمنامه با دستگاههای مختلف برای تسهیل این فرآیند خبر داد و ادامه داد: بسیاری از درگیریها ریشه در مسائل اقتصادی و مالی دارند و در همین راستا تلاش شده است تا شعب اختصاص رسیدگی به اختلافات و پروندههای قضایی در استان تشکیل شود.
معاون قضایی دادگستری خوزستان عنوان کرد: با همکاری اتاق اصناف، کارگروه مشترکی برای رسیدگی به اختلافات و درگیریهای در این بخش تشکیل شده است.
حجت الاسلام امانت بهبهانی با بیان اینکه ۶۴ شعبه تخصصی برای رسیدگی به امور اصناف و فرهنگ در استان تشکیل شده است افزود: از مردم دعوت میکنیم در صورت بروز هرگونه اختلاف قضایی برای دریافت خدمات سریع و حضوری به میز خدمت دستگاه قضا که هر هفته بعد از نماز جمعه در مصلای اهواز با حضور قضات برگزار میشود مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه سالانه پذیرای حدود ۵ هزار نفر در میز خدمت اهواز هستیم عنوان کرد: از دادسراهای استان درخواست داریم تا برای پاسخگویی به نیاز مردم، سرعت رسیدگی به پروندهها را افزایش دهند.
شورای حل اختلاف خوزستان طی سال جاری تفاهمنامه همکاری با دانشگاه شهید چمران اهواز با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه در توسعه فرهنگ صلح و سازش، گسترش داوری و میانجیگری و ارایه راهکارهای نوین برای حل اختلافات به امضا رسانده است.