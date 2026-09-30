به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، روناک تاسا اظهار کرد: به‌مناسبت هفته گردشگری نمایشگاه عکس جاذبه‌های گردشگری اشنویه در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برپا شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اشنویه افزود: در این نمایشگاه بیش از ۲۰ عکس اثر عکاسان برجسته استانی و شهرستان به نمایش گذاشته شده است و علاقه‌مندان در دو نوبت صبح و عصر می‌توانند از این نمایشگاه بازدید بکنند.

او ادامه داد: برپایی نمایشگاه‌هایی مانند این نقش مهمی در معرفی و شناساندن ظرفیت‌های گردشگری و تاریخی شهرستان داشته و در طول سال سعی می‌شود در مناسبت‌های مختلف نمایشگاه عکس در اشنویه دایر شود.