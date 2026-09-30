استاندار ایلام از پیگیری دولت؛ برای اتصال ریلی مهران به کربلا خبر داد و گفت: توسعه دیپلماسی مرزی و گسترش همکاری‌های اقتصادی، زیارتی و گردشگری با عراق از اولویت‌های استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی در دیدار با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کربلا؛ با اشاره به اشتراکات فرهنگی و مرزی ایلام با استان‌های همجوار عراق بر عملیاتی شدن تفاهم‌نامه‌های مشترک تأکید کرد.

وی اضافه کرد: اتصال راه‌آهن کربلا- کوت- مهران؛ نقش مهمی در توسعه مناسبات اقتصادی و گردشگری ایلام دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی استان افزود: ۳۰ هزار صنعتگر در این حوزه فعالیت دارند و تاکنون ۶۳ نمایشگاه صنایع‌دستی ایلام در استان واسط عراق برگزار شده است.

استاندار ایلام؛ بازگشایی مرز چیلات دهلران را از دیگر محور‌های پیگیری این استان عنوان کرد و گفت: فعال شدن این مرز می‌تواند مسیر دسترسی استان‌های مرکزی کشور از جمله اصفهان و لرستان به عراق را حدود یک‌ونیم ساعت کوتاه‌تر کند.