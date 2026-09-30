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بهمناسبت هفته گردشگری مسابقه عکاسی شهرستانهای میاندوآب، باروق و چهاربرج با همت اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی میاندوآب برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرج بابایی اظهار کرد: بهمناسبت هفته گردشگری مسابقه عکاسی شهرستانهای میاندوآب، باروق و چهاربرج با همت اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی میاندوآب برگزار میشود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی میاندوآب با بیان اینکه به نفرات برتر جوایز نفیسی اهدا خواهد شد، افزود: معماری و بناهای تاریخی، فعالیتهای فرهنگی و گردشگری، وقایع و رویدادهای تاریخی و تزئینات و جزئیات معماری از جمله موضوعات این مسابقه هستند و مهلت ارسال آثار تا ۱۲ مهرماه است.
او با اشاره به شرایط ارسال آثار تصریح کرد: هر فرد میتواند پنج قطعه عکس از طریق ایمیل به آدرس miandoab.miras@gmail.com را به همراه مشخصات فردی از جمله نام، نام خانوادگی، شماره تماس، عنوان و مشخصات عکس ارسال کند.