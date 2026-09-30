پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، اتصال شبکه اندازهشناسی کشور به زنجیره بینالمللی را ضروری دانست و گفت: تکمیل زنجیره اندازهشناسی و ارزیابی انطباق، اعتبار نتایج آزمونهای ملی را در بازارهای جهانی افزایش داده و به تسهیل تجارت و رونق تولید کمک میکند.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، فرزانه انصاری در آیین افتتاح و بهرهبرداری از آزمایشگاه اندازهشناسی جرم و زیرساختهای نوین اندازهشناسی و زنجیره ردیابیپذیری ملی در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، افزود: تکمیل زنجیره اندازهشناسی در نظام استانداردسازی کشور به گونهای دنبال میشود که دادهها و نتایج آزمونهای آزمایشگاهی تا فرآیندهای ارزیابی انطباق در واحدهای تولیدی، از قابلیت استناد، ردیابیپذیری و اعتبار برخوردار باشند.
وی افزود: اگر بسترهای علمی و ظرفیتهای همافزایی میان دستگاهها فراهم نمیشد، دستیابی به این دستاورد که منافع آن به صنایع و آحاد جامعه خواهد رسید، امکانپذیر نبود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه اندازهشناسی فراتر از یک دانش آزمایشگاهی و نظری است، تصریح کرد: این علم، زیربنای سلامت، تجارت و صنعت به شمار میرود.
انصاری ادامه داد: امروز پذیرش گواهینامهها و نتایج بازرسیهای استاندارد ایران در بیش از ۱۱۰ کشور جهان، ظرفیت راهبردی مهمی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است.
وی گفت: اتصال ظرفیتهای فناورانه داخلی به زنجیره بینالمللی یک ضرورت است تا از طریق توافقنامههای تجاری، از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ضمن تسهیل صادرات، از دوبارهکاری و اتلاف زمان و هزینه ناشی از انجام آزمونهای مجدد در گمرکات و مبادی مرزی جلوگیری شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین با تأکید بر مصوبات شورای عالی استاندارد در زمینه برونسپاری خدمات تصدیگری، افزود: رویکرد ما در دوره تحولی این است که دولت و حاکمیت، امور اجرایی و تصدیگری را به بخش خصوصی واگذار و بر وظایف سیاستگذاری، نظارت عالیه و اعتباربخشی تمرکز کنند.
انصاری گفت: مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران (NACI) با عضویت در مجامع بینالمللی از جمله APAC و IAF، بستر لازم برای افزایش اطمینان نسبت به نتایج ارزیابی انطباق و حمایت از جریان صادرات غیرنفتی و واردات کالاهای اساسی را فراهم کرده است.
*ظرفیت سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی برای توسعه اندازهشناسی
در ادامه این نشست، علیرضا عشوری، رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، با تشریح نقش اکوسیستم فناوری در پاسخگویی به نیازهای صنعتی کشور گفت: این سازمان با سابقهای طولانی و بهرهمندی از پژوهشگاه فناوریهای نوین، هفت پژوهشکده تخصصی و پارک علم و فناوری، پیوند میان ایده و بازار را برقرار کرده است.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۸۸ شرکت فناور و ۱۵ شرکت دانشبنیان شاخص در این مجموعه مستقر هستند و بیش از ۳۴۰ محصول دانشبنیان تولید شده است که این ظرفیت میتواند زمینه مناسبی برای ارتقای استانداردهای ملی فراهم کند.
عشوری ادامه داد: آمادگی داریم با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و پژوهشگاه استاندارد، نخستین پردیس تخصصی اندازهشناسی و استانداردسازی کشور را پایهگذاری و عملیاتی کنیم.
*توسعه زیرساختهای اندازهشناسی در حوزههای حساس صنعتی
در بخش دیگری از این آیین، مهدی نورسفرد، مدیرعامل یک شرکت دانشبنیان با تشریح مشخصات فنی طرحهای افتتاحشده گفت: استقرار زیرساختهای اندازهشناسی در ردههای مرجع، بهویژه در حوزه آزمون دماهای برودتی و فوقسرد، از جمله در داروسازی، زیستفناوری، نفت، گاز، پتروشیمی و بخش بیمارستانی، گامی استوار در جهت خودکفایی فنی و پشتیبانی از نظام کنترل کیفیت دارویی و صنعتی کشور است.
وی این طرحها را در راستای تحقق شعار «کیفیت برتر، اعتماد پایدار» عنوان کرد.
در پایان این مراسم، با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و هیئت همراه، آزمایشگاهها و خطوط کالیبراسیون و زیرساختهای نوین اندازهشناسی این شرکت دانشبنیان بهصورت رسمی افتتاح شد.