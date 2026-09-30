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معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی مازندران:مازندران از استانهای پیشرو و پایلوت در اجرای طرح پلیس هوشمند است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی مازندران امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با گرامیداشت هفته فراجا و قدردانی از نقش رسانهها در تقویت امنیت و آرامش جامعه، گفت: رسانهها در همه حوزههای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی نقشآفرین هستند و روایت نخست و صحیح رویدادها میتواند در پیشگیری از بسیاری از آسیبها، تنشها و مسائل اجتماعی مؤثر باشد.
شریفپور با تأکید بر نقش رسانهها در ارتقای احساس امنیت جامعه گفت: بخش قابل توجهی از اقدامات پلیس هوشمند برای مردم قابل مشاهده نیست و رسانهها میتوانند این ظرفیتها و اقدامات را برای افکار عمومی تبیین کنند.
وی افزود: سالانه میلیونها مسافر وارد مازندران میشوند و در میان این جمعیت، افرادی نیز ممکن است با اهداف مجرمانه یا ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی وارد استان شوند. اطلاعرسانی درباره رصد هوشمند و آمادگی پلیس میتواند در پیشگیری از برخی جرائم و ناهنجاریها مؤثر باشد.
سرهنگ حسین شریفپور افزود: پلیس در دهه ۸۰ رویکرد جامعهمحوری، در دهه ۹۰ رویکرد اطلاعاتمحوری و در دهه ۱۴۰۰ هوشمندسازی، فناوری و استفاده از هوش مصنوعی را در دستور کار قرار داده است و در این مسیر تلاش شده ارتباط پلیس با مردم و دستگاههای مختلف تقویت شود.
معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به اجرای طرح پایش تصویری در استان بیان کرد: مازندران به عنوان یکی از استانهای پایلوت در حوزه هوشمندسازی انتخاب شده و طی سه سال گذشته اقدامات قابل توجهی در زمینه توسعه پایش تصویری انجام شده است و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
شریفپور با بیان اینکه موقعیت گردشگری و جغرافیایی مازندران، مسئولیت پلیس را در حوزه تأمین امنیت افزایش داده است، گفت: حضور سالانه میلیونها مسافر، قرار گرفتن استان در مسیرهای مواصلاتی مهم و همجواری با مسیر زائران امام رضا (ع)، موجب افزایش حجم تردد و حضور جمعیت در استان میشود و به تبع آن، زمینه بروز برخی جرائم و آسیبهای اجتماعی نیز افزایش مییابد.
وی ادامه داد: مقابله با سرقت، ناهنجاریهای اجتماعی و سایر آسیبها نیازمند همکاری همه دستگاههاست و در این زمینه مجموعه انتظامی، سپاه، دستگاههای اجرایی و مسئولان شهرستانها باید در کنار یکدیگر برای ارتقای امنیت و آرامش مردم تلاش کنند
معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی مازندران از آغاز برنامههای هفته انتظامی از روز جمعه، دهم مهرماه خبر داد و گفت: نخستین برنامه این هفته با برپایی میز خدمت و ارائه خدمات رایگان پزشکی، مشاورهای و انتظامی در مصلای مرکز استان برگزار میشود.
وی شعار امسال هفته انتظامی را «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» اعلام کرد و گفت: نخستین برنامه هفته فراجا با حضور کارکنان انتظامی در نماز جمعه برگزار میشود و میز خدمت مجموعههای مختلف انتظامی ــ راهور، پلیس راه، آگاهی، مبارزه با مواد مخدر، پلیس امنیت اقتصادی و سایر پلیسهای تخصصی ــ در مصلی مرکز استان برپا خواهد شد.
معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی مازندران افزود: در این میز خدمت، مردم میتوانند مسائل، مشکلات و درخواستهای خود را بهصورت مستقیم با مسئولان و کارشناسان انتظامی مطرح کنند.
شریفپور افزود: در حوزه نظام وظیفه، اماکن عمومی، گذرنامه، پلیس فتا و راهور نیز خدماتی به مردم ارائه میشود و شهروندان میتوانند برای پیگیری مسائل و مشکلات خود از این فرصت استفاده کنند.
معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی مازندران همچنین از فراهم بودن زمینه پذیرش و گزینش نیرو در استان خبر داد و گفت: متقاضیان استخدام در فراجا میتوانند برای اطلاع از شرایط و مراحل گزینش به مراکز مربوطه در مرکز استان و شهرستان چالوس مراجعه کنند.
شریفپور با اشاره به توسعه ظرفیتهای آموزشی فراجا در مازندران اظهار کرد: این استان در شمار استانهای منتخب برای ایجاد دبیرستان پلیس قرار گرفته و اقدامات اولیه برای اجرای این طرح در حال انجام است.
وی همچنین با تأکید بر توجه به کارکنان شاغل و بازنشسته فراجا گفت: رسیدگی به مسائل معیشتی، رفاهی و مسکن کارکنان و همچنین سرکشی و حمایت از بازنشستگان، جانبازان و خانواده کارکنانی که در شرایط دشوار زندگی میکنند، از برنامههای مورد توجه فرماندهی انتظامی استان است.
معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به فعالیت سامانههای ارتباطی پلیس گفت: سامانه ۱۴۷ برای رسیدگی به مسائل و مشکلات کارکنان انتظامی و سامانه ۱۹۷ برای دریافت درخواستها، انتقادات و مطالبات مردم فعال است.
وی افزود: ملاقاتهای مردمی نیز به صورت هفتگی برگزار میشود و تلاش شده این برنامهها علاوه بر ستاد فرماندهی، در مساجد و نقاط مختلف شهرستانها نیز برگزار شود تا ارتباط مستقیم مردم با مسئولان انتظامی تقویت شود.
شریفپور با اشاره به نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت کشور، از تلاش و فداکاری نیروهای نظامی و انتظامی در حفاظت از مرزها و امنیت کشور قدردانی کرد و گفت: کارکنان نیروهای مسلح با وجود دوری از خانواده و حضور مستمر در مأموریتها، برای حفظ امنیت مردم و کشور تلاش میکنند.
سرهنگ شریفپور اظهار کرد: پلیس در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز با وجود شرایط خاص و تهدیدات موجود، مأموریتهای خود را در حوزه تأمین امنیت انجام داد و برخی محدودیتهای فعلی در برگزاری برنامهها و نمایش توانمندیهای پلیس نیز ناشی از ملاحظات و الزامات امنیتی ابلاغشده است.
وی افزود: امروز تهدیدات متوجه نیروهای انتظامی نیز جدی است و به همین دلیل در برگزاری برخی برنامهها، رعایت ملاحظات امنیتی و حفظ جان و امنیت کارکنان پلیس مورد توجه قرار دارد.
معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی مازندران با تشریح بخشی از اقدامات پلیس هوشمند بیان کرد: هوشمندسازی پلیس به معنای انجام اقدامات صرفاً در فضای مجازی نیست، بلکه مجموعهای از سامانهها و تجهیزات در نقاط مختلف استان فعال هستند.
شریفپور ادامه داد: در ورودیهای استان و حلقههای امنیتی، سامانههای پایش و رصد فعال است و در صورت ورود خودروی سرقتی یا خودرویی که مشخصات آن در سامانه ثبت شده باشد، هشدار لازم صادر میشود و نیروهای مستقر در نقاط مورد نظر برای شناسایی و توقیف خودرو اقدام میکنند.