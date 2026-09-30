به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در مراسم تجلیل از خانواده‌های شهدا و پیشکسوتان دفاع مقدس ضمن قدردانی از ایثار و فداکاری خانواده‌های شهدا و جانبازان جنگ تحمیلی، به تلاش مدیریت استان برای تأمین کالا‌های اساسی، مواد اولیه بخش تولید و پشتیبانی از نیرو‌های نظامی و امنیتی در طول جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته و با وجود شرایط سختی که در استان داشتیم، طبق ارزیابی وزارت کشور در مقایسه با دیگر استان‌های کشور رتبه‌های نخست را در حوزه‌های عمرانی و اقتصادی کسب کردیم.

وی با تأکید بر اینکه پیروزی و اقتدار ملت ایران در این شرایط سخت، مدیون از جان گذشتگی خانواده‌های شهدا است گفت: در جنگ تحمیلی دوم و سوم نیز، پیشکسوتان دفاع مقدس هشت ساله باز هم به مدد نیرو‌های مسلح آمدند.

سرمست با اشاره به استقامت بی‌مثال ملت ایران در مقابل تهاجم همه جانبه دشمنان بیان کرد: همه تحلیل‌گران دنیا در بهت و حیرت هستند از مقاومت ملت ایران که توانست همه معادلات نظامی و سیاسی دشمن را بر هم بزند.

استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: تکلیف ما در این شرایط سخت‌تر می‌شود؛ ما همه ظرفیت‌های استان را برای پشتیبانی از نیرو‌های مسلح و حمایت از بخش تولید استان به‌کار می‌گیریم تا حتی در این شرایط سخت هم روند تولید و سرمایه‌گذاری متوقف نشود.