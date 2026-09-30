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مدیرکل دفتر نظارت بر ارزیابی انطباق صنایع غذایی و محصولات کشاورزی سازمان ملی استاندارد ایران از آغاز فرایند بازنگری در ضوابط استاندارد استفاده از نگهدارندهها در نانهای مسطح صنعتی خبر داد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، زهرا پیراویونک افزود:این بازنگری با حضور و همکاری نمایندگان سازمان غذا و دارو، پژوهشکده صنایع غذایی و فرآوردههای کشاورزی، نمایندگان شرکتها و اتحادیه سراسری تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران پیگیری میشود. هدف از این اقدام، بررسی مسائل فنی و کیفی در فرایند تولید، بستهبندی، حملونقل و نگهداری نانهای صنعتی عنوان شده است.
وی با اشاره به اهمیت ماندگاری نان بهعنوان یکی از پرمصرفترین فرآوردههای غذایی در سبد خانوار ایرانی، تأکید کرد که کنترل عوامل مؤثر بر کاهش ماندگاری و افت کیفیت نان، نیازمند راهکارهای اجرایی دقیق و مبتنی بر داده است. وی افزود: برای دستیابی به این راهکارها، بهرهگیری از ظرفیتهای پژوهشی و انجام مطالعات میدانی و آزمایشگاهی دقیق، در اولویت کاری این دفتر قرار دارد.
مدیرکل دفتر نظارت بر ارزیابی انطباق صنایع غذایی و محصولات کشاورزی سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد: تصمیمگیریهای آتی در این حوزه، صرفاً بر اساس دادههای فنی، نتایج پایشهای دقیق و با رعایت الزامات استانداردی و ملاحظات ایمنی غذایی مبتنی بر ریسک اتخاذ خواهد شد تا ضمن حفظ سلامت مصرفکننده، کیفیت محصول نهایی ارتقا یابد.
پیراویونک در ادامه بر لزوم همکاری نزدیک میان نهادهای نظارتی، مراکز پژوهشی و تولیدکنندگان تأکید کرد و افزود: مشارکت فعال همه ذینفعان در این فرایند، زمینهساز تدوین ضوابطی خواهد بود که هم پاسخگوی نیازهای صنعت باشد و هم سلامت مصرفکننده را در اولویت قرار دهد.
به گفته وی این بازنگری در حالی انجام میشود که نان بهعنوان قوت غالب جامعه، از حساسیت بالایی در حوزه ایمنی غذایی برخوردار است و هرگونه تغییر در ضوابط آن باید با دقت و بر پایه شواهد علمی صورت گیرد.