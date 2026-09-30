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مدیر پایگاه میراث جهانی تختسلیمان تکاب گفت: در نیمه نخست سال جاری تعداد بازدیدکنندگان از این مجموعه جهانی ۱۶ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، افراسیاب گراوند، اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، ۷۳ هزار و ۲۲۳ گردشگر از مجموعه میراث جهانی تختسلیمان بازدید کردهاند که این میزان بازدید نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۶ درصدی را نشان میدهد که گویای توجه فزاینده گردشگران به این اثر تاریخی است.
مدیر پایگاه میراث جهانی تختسلیمان تکاب با اشاره به قدمت و اهمیت تاریخی این مجموعه، افزود: این مجموعه که در قرون پنجم و ششم میلادی در دوران شکوفایی شاهان ساسانی همچون خسرو انوشیروان و خسرو پرویز پویایی داشته و در دوره ایلخانی نیز با احداث سازههای جدید گسترش یافته، شامل آثار ارزشمندی از جمله آتشکده آذرگشنسب، معبد آناهیتا، تالار ستوندار، ایوان خسرو، برج و بارو و بقایای معماری دوره ایلخانی است.
او همچنین خاطرنشان کرد: این سایت میراثی، علاوه بر بناهای اصلی، شامل محوطههای پیرامونی نظیر زندان سلیمان، کوه بلقیس، سنگ اژدها و کوه طویله نیز میشود.