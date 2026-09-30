خانواده‌های کارکنان ارتش در شهرک‌های مسکونی منطقه تهران نزاجا، با هدف تقویت روحیه مقاومت و همگرایی مردمی، در اجتماعات شبانه حضور می‌یابند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جانشین فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه تهران نزاجا گفت:همزمان با اجتماعات شبانه مردم در میادین و خیابان‌های سراسر کشور، هر شب و بطور مستمر کارکنان و خانواده‌های ساکن در شهرک‌های مسکونی سازمانی امام حسن مجتبی (ع) ارتش منطقه تهران نزاجا نیز با هدف همگرایی بیشتر و تقویت روحیه مقاومت مردمی در این شهرک‌های مسکونی اجتماع می‌کنند.

سرهنگ عیسی محمدی افزود:حضور خانواده‌های کارکنان ارتش در این اجتماعات، در کنار تلاش نیروهای مسلح برای صیانت از وطن، پیامی قاطع به دشمنان است که هرگونه خطایی با پاسخی قدرتمند مواجه خواهد شد.