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خانوادههای کارکنان ارتش در شهرکهای مسکونی منطقه تهران نزاجا، با هدف تقویت روحیه مقاومت و همگرایی مردمی، در اجتماعات شبانه حضور مییابند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جانشین فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه تهران نزاجا گفت:همزمان با اجتماعات شبانه مردم در میادین و خیابانهای سراسر کشور، هر شب و بطور مستمر کارکنان و خانوادههای ساکن در شهرکهای مسکونی سازمانی امام حسن مجتبی (ع) ارتش منطقه تهران نزاجا نیز با هدف همگرایی بیشتر و تقویت روحیه مقاومت مردمی در این شهرکهای مسکونی اجتماع میکنند.
سرهنگ عیسی محمدی افزود:حضور خانوادههای کارکنان ارتش در این اجتماعات، در کنار تلاش نیروهای مسلح برای صیانت از وطن، پیامی قاطع به دشمنان است که هرگونه خطایی با پاسخی قدرتمند مواجه خواهد شد.