به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی، در این مراسم با تأکید بر ضرورت پیوند قرآن و مسجد، گفت: مسجد باید به پایگاه اصلی فعالیت‌های قرآنی تبدیل شود و برای تحقق این هدف، ظرفیت‌های مردمی و نهاد‌های مختلف باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب درباره تبدیل هر مسجد به یک پایگاه قرآنی، افزود: تحقق این هدف نیازمند اقدام عملی، مردمی و مستمر است و نباید فعالیت‌های قرآنی در قالب برنامه‌های صرفاً اداری و سازمانی محدود شود.

حجت‌الاسلام قمی همچنین بر نقش نوجوانان، مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت مساجد برای گسترش انس با قرآن تأکید کرد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور با بیان اینکه فعالیت‌های قرآنی باید با مشارکت مردم پیش برود، گفت: همان‌گونه که بسیاری از برنامه‌های مذهبی با محوریت مردم برگزار می‌شود، فعالیت‌های قرآنی نیز می‌تواند با اتکا به ظرفیت‌های مردمی توسعه پیدا کند.

حجت‌الاسلام حسینی، دبیر شورای توسعه و گسترش فعالیت‌های قرآنی، بر ضرورت برنامه‌ریزی عملیاتی برای ارتقای فعالیت‌های قرآنی مساجد تأکید کرد و گفت: شرکت‌کنندگان این رویداد با بررسی ظرفیت‌ها و موانع شهرستان‌های خود، برنامه‌هایی برای تقویت پیوند قرآن و مسجد تدوین کرده‌اند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در این رویداد گفت: در جریان «اقوم»، ظرفیت مساجد شهرستان‌ها شناسایی و موانع پیش‌روی فعالیت‌های قرآنی بررسی شد تا با استفاده از ظرفیت جوانان، فعالان قرآنی و مشارکت مردم، زمینه ارتقای سطح فعالیت مساجد و تبدیل آنها به پایگاه‌های فعال قرآنی فراهم شود.

در پایان این مراسم، شرکت‌کنندگان با قرائت سوره نصر و قرائت «عهد جمعی» بر استمرار تلاش برای تحقق مسجد به‌عنوان پایگاه قرآنی محله تأکید کردند و نخستین رویداد ملی «اقوم» به کار خود پایان داد.