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اختتامیه نخستین رویداد ملی «اقوم» با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام والمسلمین محمد قمی، در این مراسم با تأکید بر ضرورت پیوند قرآن و مسجد، گفت: مسجد باید به پایگاه اصلی فعالیتهای قرآنی تبدیل شود و برای تحقق این هدف، ظرفیتهای مردمی و نهادهای مختلف باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب درباره تبدیل هر مسجد به یک پایگاه قرآنی، افزود: تحقق این هدف نیازمند اقدام عملی، مردمی و مستمر است و نباید فعالیتهای قرآنی در قالب برنامههای صرفاً اداری و سازمانی محدود شود.
حجتالاسلام قمی همچنین بر نقش نوجوانان، مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت مساجد برای گسترش انس با قرآن تأکید کرد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور با بیان اینکه فعالیتهای قرآنی باید با مشارکت مردم پیش برود، گفت: همانگونه که بسیاری از برنامههای مذهبی با محوریت مردم برگزار میشود، فعالیتهای قرآنی نیز میتواند با اتکا به ظرفیتهای مردمی توسعه پیدا کند.
حجتالاسلام حسینی، دبیر شورای توسعه و گسترش فعالیتهای قرآنی، بر ضرورت برنامهریزی عملیاتی برای ارتقای فعالیتهای قرآنی مساجد تأکید کرد و گفت: شرکتکنندگان این رویداد با بررسی ظرفیتها و موانع شهرستانهای خود، برنامههایی برای تقویت پیوند قرآن و مسجد تدوین کردهاند.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در این رویداد گفت: در جریان «اقوم»، ظرفیت مساجد شهرستانها شناسایی و موانع پیشروی فعالیتهای قرآنی بررسی شد تا با استفاده از ظرفیت جوانان، فعالان قرآنی و مشارکت مردم، زمینه ارتقای سطح فعالیت مساجد و تبدیل آنها به پایگاههای فعال قرآنی فراهم شود.
در پایان این مراسم، شرکتکنندگان با قرائت سوره نصر و قرائت «عهد جمعی» بر استمرار تلاش برای تحقق مسجد بهعنوان پایگاه قرآنی محله تأکید کردند و نخستین رویداد ملی «اقوم» به کار خود پایان داد.