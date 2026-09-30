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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر بر ضرورت حمایت از خانوادهها برای نگهداری از سالمندان در کانون خانواده تأکید کرد و گفت: محیط عاطفی خانواده میتواند برای سالمندان مؤثرتر از مراکز نگهداری باشد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، احسان جهانیان در بازدید از خانه سالمندان محمدیه بوشهر به مناسبت هفته ملی سالمندان، شرایط این مرکز را مطلوب ارزیابی کرد و از تلاش مددکاران و مراقبان برای نگهداری و مراقبت از سالمندان قدردانی کرد.
وی در حاشیه این بازدید، گفت: رویکرد اصلی در حوزه سالمندان باید به سمتی باشد که خانوادهها بتوانند از سالمندان خود در محیط خانواده مراقبت کنند، چرا که فضای عاطفی و خانوادگی قطعاً میتواند در آرامش و کیفیت زندگی سالمندان مؤثر باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: البته به هر دلیل ممکن است برخی سالمندان امکان حضور و مراقبت در خانواده را نداشته باشند که در این موارد، مراکز نگهداری باید خدمات مناسب و مورد نیاز آنان را ارائه دهند.
جهانیان با اشاره به خدمات ارائهشده به سالمندان در کنار نگهداری شبانهروزی گفت: خدمات مراقبت در منزل و ویزیت رایگان پزشک نیز برای سالمندان ارائه میشود و توسعه این بخش باید با جدیت دنبال شود.
وی تأکید کرد: دستگاههای حمایتی از جمله بهزیستی باید ضمن پشتیبانی از خانوادهها، در موارد خاصی که سالمند فاقد خانواده یا نزدیکانی برای مراقبت است، زمینه نگهداری و حمایت از او را فراهم کنند.
معاون استاندار بوشهر از مردم خواست با فراهم کردن شرایط مناسب، سالمندان را تا حد امکان در کانون گرم خانواده در کنار خود نگه دارند و در این مسیر از ظرفیت دستگاههای حمایتی نیز استفاده کنند.
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر نیز گفت: ۱۱۴ هزار سالمند در استان زندگی میکنند که حدود ۱۳ درصد آنان تحت پوشش بهزیستی هستند و توسعه خدمات روزانه، شبانهروزی و مراقبت در منزل برای این قشر در دستور کار قرار دارد.
مهرناز اسکندری افزود: در حال حاضر یک مرکز روزانه سالمندان در شهرستان تنگستان و سه مرکز شبانهروزی سالمندان در شهرستانهای بوشهر، دشتستان و کنگان فعالیت میکنند و به سالمندان خدمات ارائه میدهند.
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر با اشاره به رویکردهای جدید این سازمان در حوزه سالمندی گفت: یکی از رویکردهای تحولآفرین بهزیستی، حرکت به سمت سالمندی سالم است؛ به این معنا که سالمندان در این دوره از زندگی از ثبات، نشاط و کیفیت زندگی مناسب برخوردار باشند.
اسکندری افزود: هدف این است که سالمندان تا حد امکان در محیط خانواده و جامعه حضور داشته باشند و خدمات حمایتی و مراقبتی نیز متناسب با نیاز آنان توسعه پیدا کند.
وی ادامه داد: در کنار مراکز نگهداری، توسعه خدمات روزانه و مراقبت در منزل میتواند زمینه ماندگاری بیشتر سالمندان در کنار خانواده و حفظ ارتباط اجتماعی آنان را فراهم کند.