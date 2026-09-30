به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در دو مرحله ۱۲ و ۱۳ هزار واحد واکسن آنفولانزا در داروخانه‌های زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی شیراز توزیع شده است.

محمد جواد خشنود با بیان این که قیمت هر واحد واکسن یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان است، افزود: همه افراد با ارائه کد ملی می‌توانند این واکسن را تهیه کنند.

وی ادامه داد: در مراکز بهداشت، برای زنان باردار، بیماران اچ آی وی، معلولان و جانبازان، واکسن به صورت رایگان توزیع و تزریق می‌شود.

دانشگاه علوم پزشکی شیراز سالانه حدود ۲۰۰ هزار واحد واکسن آنفولانزا توزیع می‌کند که تا زمان وجود تقاضا، توزیع این واکسن در استان ادامه دارد.

به گفته متخصصان بهترین زمان تزریق واکسن آنفولانزا تا نیمه نخست آبان ماه است، اما بیماران پرخطر هر زمان به این واکسن دسترسی یافتند، تزریق کنند.