به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اردو‌های آمادگی ۱۰ روزه تیم ملی بوکس جوانان کشور برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان با حضور ۲۰ بوکسور جوان در اقلید برگزار شد و هشت نفر در اوزان مختلف به عضویت تیم ملی در می آیند.

تیم ملی بوکس جوانان اواخر مهر برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان به کشور مونته‌نگرو اعزام خواهد شد.

شهرستان اقلید به واسطه ارتفاع از سطح دریا، شرایط آب و هوایی و بهره‌مندی از سالن مجهز به ۲ رینگ استاندارد برای این دوره اردوی تیم ملی جوانان بوکس انتخاب شده است.