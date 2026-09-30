افزایش ۳۹ درصدی فوتیهای حوادث جادهای در خراسان جنوبی
فوتیهای حوادث جادهای در خراسان جنوبی از ابتدای امسال تاکنون۳۹ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
، جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیما با بیان اینکه از آغاز امسال به طور میانگین روزانه یک نفر در جادههای استان فوت شده است گفت: تنها ۵ درصد، محورهای استان یک طرفه و ۹۵درصد دوطرفه هستند که باید برای کاهش تلفات جانی، رعایت نکات ایمنی را بیش از پیش در اولویت قرار دهیم.
سرهنگ شاهزهی افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۲۰۷ فوتی در جادههای خراسان جنوبی داشتهایم که روزانه یک فوتی را بهطور میانگین به خود اختصاص میدهد؛ این آمار نسبت به مدت مشابه پارسال، ۵۸ نفر معادل ۳۹ درصد افزایش فوتی داشته است.
وی گفت: تعداد مجروحان نیز ۱۵ درصد افزایش یافته و بهطور میانگین روزانه ۱۲ مجروح و ۲۳ تصادف در جادههای خراسان جنوبی داریم.
جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با اشاره به اینکه حدود ۷۵ درصد علت تصادفات استان مربوط به عوامل انسانی است افزود: تصادفات اخیر در اخراسان جنوبی از جمله تصادف گردنه ثمن شاهی در مسیر قاین به بیرجند، نشان داد یک طرفهبودن جاده به تنهایی سبب رفع خطر نمیشود و راننده باید به رعایت موارد ایمنی توجه کافی داشته باشد.
شاهزهی گفت: ناوگان باری در جادهها ۱۵ درصد و صادرات کشور از مرز ماهیرود ۵۰ درصد افزایش یافته که سبب افزایش حجم ترافیک شده و رانندگان باید برای کاهش حوادث از استراحتگاههای تعبیه شده در مسیر جاده ها، استفاده کنند.