مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی با اشاره به رسیدگی به ۲ هزار و ۷۰۰ پرونده در حوزه آرد و نان، از محکومیت بیش از ۴۳۴ میلیارد ریالی متخلفان این حوزه از ابتدای امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حسین نجف‌زاده با اشاره به راه‌اندازی گشت‌های مشترکی با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و انجام بازرسی‌های میدانی در سطح شهر و روستا از واحدهای نانوایی با هدف برخورد با هر گونه تخلفات احتمالی علی‌الخصوص گرانفروشی و کم فروشی در محل تخلف افزود: از ابتدای امسال ۲ هزار و ۸۷۴ فقره پرونده تخلفاتی در حوزه آرد و نان به شعب تعزیرات حکومتی استان وارد و به ۲ هزار و ۷۰۷ فقره از این پرونده ها رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی گفت: از این تعداد پرونده تعداد ۲ هزار و ۶۷۵ فقره مربوط به تخلفات گرانفروشی و کم فروشی نان و تعداد ۱۹۹ فقره مربوط به تخلفات تهیه و عرضه خارج از شبکه و قاچاق آرد است.

نجف زاده تصریح کرد: شعب رسیدگی‌کننده با بررسی محتویات پرونده‌ها و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی متخلفان را به پرداخت ۴۳۴ میلیارد و ۸۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کردند.

به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، شعب رسیدگی کننده علاوه بر جزای نقدی نسبت به صدور مجازاتهای غیر نقدی برای برخی واحدهای متخلف از قبیل تعطیلی و پلمب واحد، نصب پارچه تخلف بر سر در واحد و قطع سهمیه تعدادی از واحدهای متخلف اقدام کردند.

نجف زاده ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی به منظور دریافت و رسیدگی فوری به شکایات مردمی اعم از حضوری و یا تلفنی از شهروندان استان درخواست کرد در صورت مشاهده هر گونه تخلفات اقتصادی و صنفی موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ تعزیرات حکومتی استان و یا از طریق تلفن۱۲۴ به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گزارش کنند.