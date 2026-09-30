مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان گفت: بر اساس مبنای فکری توحیدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اگر قدرت ما متکی به الله و اهل بیت باشد شکست ناپذیر است.

در مراسم تکریم و معارفه مسئول دفتر نمایندگی سپاه ناحیه مرکزی رشت در مراسم تکریم و معارفه مسئول دفتر نمایندگی سپاه ناحیه مرکزی رشت در مراسم تکریم و معارفه مسئول دفتر نمایندگی سپاه ناحیه مرکزی رشت در مراسم تکریم و معارفه مسئول دفتر نمایندگی سپاه ناحیه مرکزی رشت در مراسم تکریم و معارفه مسئول دفتر نمایندگی سپاه ناحیه مرکزی رشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حجت‌الاسلام احسان الله محمدی در مراسم تکریم و معارفه مسئول دفتر نمایندگی سپاه ناحیه مرکزی رشت، با اشاره به جایگاه ایران قوی در مسیر رسیدن به قله ظهور، گفت: بر اساس مبنای فکری و اندیشه توحیدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اگر قدرت ما متکی به الله و اهل بیت باشد شکست ناپذیر است و آنگونه که رهبر رشید انقلاب فرمودند امروز ما قدرت اول منطقه هستیم.

وی با اشاره به منویات رهبر شهید مبنی بر اینکه «جهاد تبیین، فریضه‌ای فوری و قطعی است»، افزود: باید با تکیه بر شبکه و پایگاه‌های مقاومت بسیج و تبیین و تحلیل مسائل در بین افکار عمومی، برای حفظ ارزش‌های والای ایران اسلامی و پاسداشت خون مقدس شهدا، دشمن را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام بگذاریم.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان، با بیان اینکه سپاه ناحیه رشت به عنوان پیشانی سپاه قدس در همه امور مربوط به بسیج، در جهاد فی سبیل الله، نقش آفرین است، گفت: فعالیت‌های حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه و بسیج توجه به معنویت و بصیرت دینی، فکری و اخلاقی است.

حجت‌الاسلام محمدی، با اشاره به جایگاه بسیج و ضرورت توجه ویژه به بسیجیان گفت: تقویت معنویت، روحیه جهادی، اخلاص و جهاد در لشکر مخلص خدا، از ویژگی‌های بسیج مستضعفین است که موجب امید دوستان و هراس دشمنان شده است.

بعثت مردم، نقطه عطف تاریخ انقلاب اسلامی

سرهنگ پاسدار حسن امینی فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت نیز در این نشست، با اشاره به جایگاه بسیج و سپاه در مسیر پیشرفت انقلاب اسلامی، گفت: امروز، ایده تمدن نوین اسلامی، قلوب صد‌ها میلیون آزاده جهان را تسخیر کرده است و دشمن متجاوز را به هراس انداخته و می‌توان با همین ایده تمدنی، قدس شریف را فتح کرد.

وی با بیان اینکه لازمه ظهور امام زمان (عج)، آزادسازی مسجد الاقصی است گفت: مسجد الاقصی، با تمدن نوین اسلامی آزاد می‌شود و جنگ امروز ایران اسلامی جنگ ایران با تمام تمدن‌های پوشالی غرب است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با تاکید بر اینکه معنویت یکی از مولفه‌های مهم بسیج و سپاه است و حوزه نمایندگی مقوله معنویت در سپاه و بسیج را برعهده دارد، افزود: در طول تاریخ انحراف امت‌ها منجر به تحریف مکتب‌ها شده و رهبران خود را تنها گذاشتند، اما امروز به برکت انقلاب اسلامی، مردم مبعوث در مسیر فتح قله ظهور گام برداشته‌اند.

سرهنگ امینی، بعثت مردم را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و افزود: این بعثت، تجلی اراده ملتی است که با بصیرت و آگاهی، مسیر درست تاریخ را برگزیده و با به اهتزاز درآوردن پرچم ایران اسلامی و سر دادن ندای الله‌اکبر، بر آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های اسلامی تأکید کرده است.

تعمیق معنویت، جاری‌سازی بصیرت دینی

حجت الاسلام صابر انصاری مسئول سابق نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه مرکزی رشت نیز با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در این نشست، با تقدیر از مجموعه حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه مرکزی رشت و شبکه مدیران عقیدتی، نظارت و هادیان سیاسی حوزه‌های مقاومت، بر تعمیق معنویت، جاری‌سازی بصیرت دینی و صیانت فکری و اخلاقی در مجموعه بسیج و سپاه تاکید کرد.

حجت‌الاسلام یعقوب نمازی مسئول جدید دفتر نمایندگی ولی فقیه سپاه ناحیه مرکزی رشت نیز در این نشست، با قدردانی از تلاش‌های حجت الاسلام انصاری، گفت: مقاومت یعنی حفظ استقلال، عزت، هویت و حاکمیت ملی و اینکه یک ملت اجازه ندهد دیگران برای آینده آن‌ها تصمیم بگیرند.

در پایان، از زحمات حجت الاسلام صابر انصاری تقدیر و حجت الاسلام یعقوب نمازی به عنوان مسئول جدید نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه مرکزی رشت معرفی شد.