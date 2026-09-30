در فاصله کمتر از ۱۲ ساعت، وقوع دو حادثه رانندگی در محور‌های مواصلاتی استان قزوین منجر به جان‌باختن ۲ شهروند شد؛ حوادثی که بار دیگر ضرورت ایمن‌سازی زیرساخت‌های جاده‌ای و لزوم توجه ویژه رانندگان به قوانین ترافیکی را به صدر مطالبات پلیس و مردم آورده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی، رئیس پلیس راه استان قزوین با اعلام این خبر تلخ اظهار داشت: متأسفانه طی کمتر از ۱۲ ساعت، دو فقره تصادف منجر به فوت در محور‌های استان به وقوع پیوست که ضرورت توجه جدی رانندگان و دستگاه‌های متولی به ارتقای ایمنی ترافیک را بیش از پیش نمایان کرد.

حادثه نخست؛ قربانی ۱۴ ساله در محور قدیم قزوین-رشت

رئیس پلیس راه استان در تشریح جزئیات حادثه نخست گفت: این حادثه ساعت ۲۳:۵۵ شب گذشته در کیلومتر ۳ محور قدیم قزوین–رشت، حوالی شهرک دانش رخ داد که در آن، عابر پیاده ۱۴ ساله هنگام عبور از عرض جاده با یک دستگاه سواری سمند برخورد کرد و به دلیل شدت جراحات در دم جان سپرد.

سرهنگ تقی‌خانی با اشاره به شرایط خاص این محور خاطرنشان کرد: این نقطه به دلیل تردد بالای عابران و شرایط عبور عرضی، نیازمند توجه ویژه در حوزه ایمن‌سازی است. موضوع ایجاد زیرساخت‌های ایمن از جمله احداث پل عابر پیاده و تقویت حفاظ‌های نیوجرسی در این محدوده از سال‌های گذشته پیگیری شده و تداوم چنین حوادثی نشان‌دهنده ضرورت تسریع در رفع این نقاط پرخطر و ایمن‌سازی فیزیکی است.

حادثه دوم؛ عدم رعایت حق‌تقدم و مرگی دوباره

وی همچنین از وقوع حادثه‌ای دیگر در ساعت ۷:۲۰ صبح امروز، هشتم مهرماه در کیلومتر ۷ محور فرعی یحیی‌آباد خبر داد و افزود: در این سانحه، یک دستگاه وانت پیکان که قصد ورود از مسیر روستای یحیی‌آباد به محور اصلی را داشت، به علت عدم رعایت حق تقدم، با یک دستگاه وانت نیسان که در مسیر غرب به شرق در حرکت بود برخورد کرد.

رئیس پلیس راه استان افزود: در پی این حادثه، راننده ۵۳ ساله وانت پیکان در دم جان باخت و راننده وانت نیسان نیز مصدوم و به مرکز درمانی منتقل شد.

هشدار پلیس به رانندگان و عابران

سرهنگ تقی‌خانی با تأکید بر اینکه «حق تقدم» در هنگام ورود از راه فرعی به راه اصلی، یک الزام قانونی و از اصول حیاتی پیشگیری از تصادفات است، تصریح کرد: کوچک‌ترین بی‌توجهی در این زمینه، به‌ویژه در محور‌هایی که خودرو‌ها با سرعت بالا تردد می‌کنند، پیامد‌های جبران‌ناپذیری به همراه دارد.

وی ضمن تأکید بر رعایت سرعت مطمئنه و توجه کامل به مسیر هنگام نزدیک‌شدن به تقاطع‌ها و ورودی روستاها، به عابران پیاده نیز توصیه کرد: عبور از عرض محور‌های برون‌شهری، به‌ویژه در ساعات تاریکی، خطری جدی است و عابران باید تا حد امکان از گذرگاه‌های ایمن استفاده کرده و از ورود ناگهانی به سطح سواره‌رو جداً خودداری کنند.

رئیس پلیس راه استان در پایان با اشاره به جان‌باختن ۲ نفر در کمتر از ۱۲ ساعت، هر حادثه رانندگی را هشداری جدی دانست و گفت: پیشگیری از این حوادث، نیازمند هم‌افزایی متولیان برای ایمن‌سازی نقاط پرخطر و مسئولیت‌پذیری بیش از پیش رانندگان و عابران در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی است.