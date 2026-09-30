

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: سرانه ورزشی دانش آموزان در کشور‌های پیشرفته و توسعه یافته بین ۲ تا ۶ متر مربع است، در حالیکه این میزان در کشورمان هنوز به یک متر مربع هم نرسیده بلکه کمتر از نیم مترمربع است که از این حیث بسیار عقب هستیم.

محمد جعفری افزود: سرانه ورزشی کشور اکنون به ۴۸ صدم متر مربع است و با هدف گذاری انجام شده این میزان به ۵۸ صدم متر مربع خواهد رسید.

وی منابع انسانی با کیفیت، فضا و تجهیزات و همچنین برنامه و محتوا» را سه مولفه و شاخص اصلی عملیاتی و اجرایی شدن این سیاست‌ها عنوان کرد و ادامه داد: در سند چشم انداز مدرسه تراز و الگوی تدوین شده، این محتوا به صورت یک مدل و الگو با توجه به «نظام مسایل» طراحی شده و همه اهداف و سیاست‌های آن منطبق بر اسناد بالادستی است.

جعفری گفت: اجرای فعالیت‌های تربیت بدنی و سلامت محور در ساعت رسمی و فوق برنامه مدارس، افزایش نشاط سرزندگی و امیدآفرینی، توسعه و ارتقای مهارت‌های ورزشی و سواد حرکتی، غنی سازی اوقات فراغت، مدیریت استعداد‌های ورزشی، ارتقای سواد سلامت، مشارکت خانواده‌ها در فعالیت‌های ورزشی و سلامت محور، توسعه و ارتقای سلامت جسمی و روحی، تنوع بخشی به فرصت‌ها و محیط‌های یادگیری از جمله اهداف این سند چشم انداز و الگوی مفهومی برنامه‌ها و فعالیت‌های معاونت تربیت بدنی و سلامت است.