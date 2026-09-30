در دویست‌وسیزدهمین شب تجمعات مردمی نامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به مردم آمریکا با تأکید بر پیامد‌های جنگ و ضرورت جدایی ملت آمریکا از سیاست‌های دولت این کشورمنتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سپاه پاسداران در نامه‌ای خطاب به مردم آمریکابر ضرورت تفکیک مردم این کشور از سیاست‌های دولت واشنگتن تأکید کرد.

در این نامه مقاومت مردم و نیرو‌های مسلح ایران عامل ناکامی حملات آمریکا و اسرائیل عنوان شده است.

سپاه پاسداران همچنین بر امکان همزیستی مسالمت‌آمیز ملت‌ها تأکید کرده و از مردم آمریکا خواسته در برابر سیاست‌های جنگ‌طلبانه دولت خود ایستادگی کنند.