فرماندار شهرستان ماکو گفت: مشکلات و نیازهای روستاها باید به‌صورت دقیق شناسایی، مستندسازی و از مسیرهای قانونی و اعتباری این مشکلات حل شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شهلا تاجفر در نشست بررسی مسائل روستاها، نحوه مدیریت منابع و اعتبارات و اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای برگزار شد، با اشاره به نقش مدیریت روستا در روند توسعه، اظهار کرد: در برخی روستاها، ضعف در مدیریت و پیگیری امور از سوی دهیاری و شورا موجب عقب‌ماندگی در اجرای برخی اقدامات شده است و لازم است ظرفیت‌های موجود با برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر به نتیجه برسد.

فرماندار ماکو، زیباسازی و ساماندهی بوستان‌ها، مدیریت پسماند، زیرسازی و جدول‌گذاری، بهسازی معابر، توسعه روشنایی و ساماندهی تابلوهای ورودی روستاها را از جمله اقداماتی عنوان کرد که می‌تواند مستقیماً در کیفیت زندگی و سیمای روستاها اثرگذار باشد.

تاجفر با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی پروژه‌ها افزود: پروژه‌های روستایی باید بر اساس جمعیت، میزان برخورداری، فوریت، ضرورت و میزان اثرگذاری آن پروژه بر زندگی مردم باشد.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت خیرین، بخش خصوصی و مشارکت‌های مردمی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ایجاد اشتغال پایدار تأکید کرد و گفت: منابع دولتی محدود است و باید با فعال‌کردن ظرفیت‌های غیردولتی، دامنه اقدامات توسعه‌ای در روستاها را افزایش داد.

فرماندار شهرستان ماکو خاطرنشان کرد: هر ریال اعتبار باید به یک خروجی مشخص و قابل لمس برای مردم تبدیل شود و دهیاران و شوراها لازم است در تعریف پروژه، نحوه هزینه‌کرد منابع و نتیجه نهایی آن، نگاه دقیق و مسئله‌محور داشته باشند.