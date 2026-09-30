وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در اولین برنامه سفرش به اصفهان از بنای تاریخی مسجد جامع اصفهان بازدید کرد و باتاکید بر اینکه مسجد جامع اصفهان،شناسنامه ایران است در جریان آخرین مشکلات و چالش‌های این اثر جهانی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سیدرضا صالحی امیری که در دوران وزارتش در میراث فرهنگی بیش از پنج بار به اصفهان سفر کرده امروز برای بازدید از دو بنای تاریخی اصفهان، مسجد جامع و مسجد و افتتاح یک هتل به این کلانشهر آمده است.

مسجد ۱۲۰۰ ساله جامع اصفهان پارسال بار دیگر با رطوبت در پشت گنبدخانه نظام‌الملک و ترکیدگی لوله آب و فرسودگی شبکه فاضلاب پیرامون بنا به یکی از موضوعات مهم میراث فرهنگی اصفهان تبدیل شد و حالا وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این بازدید قرار است در جریان آخرین وضعیت این میراث گرانبها قرار بگیرد و چاده‌ای ملی برای پایش، مرمت و تأمین اعتبار آن اندیشیده شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه بازدید از پایگاه جهانی مسجد جامع عتیق اصفهان بر تعیین تکلیف مداخلات و اقدامات پیرامون مسجد بر مبنای مطالعات تخصصی، نظر کارشناسان تراز اول و بررسی نماینده یونسکو تاکید کرد.

سیدرضا صالحی امیری با اشاره به ضرورت بررسی موضوعات مرتبط با راه‌آهن، لرزش و مداخلات پیرامونی مسجد جامع عتیق اصفهان هم گفت: مطالعات تخصصی در این زمینه انجام و گروه مشاور نیز انتخاب شده، اما به دلیل جایگاه جهانی این اثر، موضوع از منظر حقوق بین‌الملل و الزامات یونسکو نیز بررسی شود.

وی همچنین از تشکیل یک شورای تخصصی برای پیگیری وضعیت مسجد جامع عتیق اصفهان خبر داد و گفت: این شورا با محوریت مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان و با حضور نمایندگان وزارت میراث فرهنگی، صندوق توسعه و احیای بنا‌های تاریخی، پیشکسوتان و کارشناسان میراث فرهنگی و نمایندگان استان تشکیل می‌شود.

وزیر میراث اضافه کرد: اختیارات لازم از وزارتخانه به استاندار اصفهان تفویض خواهد شد تا این شورا بتواند با حضور چهره‌های صاحب‌نظر میراث فرهنگی در تهران و اصفهان، مطالعات انجام‌شده را بررسی و درباره اقدامات مورد نیاز به جمع‌بندی نهایی برسد.

صالحی امیری با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای حفاظت از این اثر جهانی گفت: سهم هر دستگاه و مجموعه در تأمین منابع باید مشخص شود و در این زمینه می‌توان از ظرفیت منابع استانی، مسئولیت اجتماعی، خیرین و نهاد‌های مرتبط از جمله اوقاف استفاده کرد.

وی با تأکید بر نقش مردم در شکل‌گیری و تداوم حیات تاریخی مسجد جامع عتیق اصفهان هم گفت: این مسجد از ابتدا با مشارکت مردم شکل گرفته و امروز نیز با ظرفیت خیران و مشارکت اجتماعی اصفهان باید حفاظت شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه مسجد جامع عتیق اصفهان یکی از اولویت‌های قطعی وزارت میراث فرهنگی است، افزود: حفاظت از این بنا نیازمند یک ساختار فنی، عالمانه و آگاهانه است و انتظار داریم دستور العمل نهایی حداکثر تا طی یک ماه آینده ارائه شود تا وزارت میراث فرهنگی بتواند نسبت به ابلاغ آن اقدام کند.

صالحی امیری همچنین مسجد جامع عتیق اصفهان را فراتر از یک بنای تاریخی دانست و گفت: این مسجد شناسنامه ایران و بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی کشور است و منابع مورد نیاز برای حفاظت از مسجد جامع عتیق اصفهان در اولویت قرار خواهد گرفت.

مسجد جامع اصفهان بنایی با قدمت هزار و ۲۰۰ سال است که در فهرست آثار جهانی قرار دارد.

مکانی که مسجد جامع بر بنیان آن ساخته شده، یک آتشکده بوده است، اما قدمت این مسجد تاریخی و بزرگ ایران به قرن دوم هجری باز می‌گردد. این مسجد مجموعه‌ای از معماری دوران ایلخانی، سلجوقی، مظفری، تیموری، صفوی و قاجار است که همین امر باعث شده آن را موزه معماری ایران بدانند.

این اثر در شمار پنج مسجد باشکوه تاریخ معماری دنیا قرار دارد.