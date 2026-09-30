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رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با بیان اینکه امنیت غذایی همسنگ دفاع نظامی از مرزهاست، گفت: جهادگران این عرصه با وجود فشارهای اقتصادی و تحریمها، با تمام توان برای تأمین نیازهای سفره مردم و خنثیسازی نقشههای دشمن ایستادگی کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدرضا اصغری در آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس در جمع کارکنان سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی، با اشاره به پیشینه مقاومت جهادگران در دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: همانطور که رزمندگان اسلام با نثار جان از کیان کشور دفاع کردند، امروز نیز مجموعه جهاد کشاورزی با تکیه بر دانش و تلاش شبانهروزی، در خط مقدم نبرد اقتصادی برای حفظ استقلال و امنیت غذایی کشور حضور دارد.
وی با تأکید بر عبور موفق از شرایط تحریم، افزود: با تدابیر اتخاذ شده و همت فعالان بخش تولید، نه تنها در تأمین کالاهای اساسی هیچگونه کمبودی ایجاد نشد، بلکه عملکرد این بخش در شاخصهای توسعهای و اشتغالزایی بهبود یافته است.
اصغری با اشاره به کسب رتبه دوم کشوری این سازمان در حوزههای آموزش، ترویج، اجرای پروژههای زیربنایی آب و خاک و جذب سرمایهگذاری، خاطرنشان کرد: صادرات محصولات کشاورزی و واردات اقلام مورد نیاز نیز با تکیه بر توانمندیهای داخلی به شکلی مطلوب در جریان است.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر قدرتنمایی نظام مقدس جمهوری اسلامی، تصریح کرد: مجموعه جهاد کشاورزی با سرلوحه قرار دادن این رهنمودها، با تمام توان در مسیر توسعه کشاورزی دانشبنیان و تقویت اقتدار ملی گام برمیدارد. در ادامه این مراسم از ایثارگران شاغل در سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اهدای لوح تقدیر تجلیل و قدردانی شد.