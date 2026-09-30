جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با بیان اینکه جهاد کشاورزی در خط مقدم جبهه اقتصادی قرار دارد، گفت: تأمین امنیت غذایی و استمرار تولید، یکی از مهم‌ترین عرصه‌های مقابله با فشارهای دشمنان است و این مجموعه در این زمینه مسئولیتی راهبردی بر عهده دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سردار «تقی نجمی» در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس ضمن تجلیل از نقش دستگاه‌های اجرایی در پشتیبانی از کشور، اظهار کرد: جهاد کشاورزی و سپاه، دو مجموعه برخاسته از بطن انقلاب اسلامی هستند که در مقاطع مختلف، به‌ویژه در شرایط سخت و بحرانی، در کنار مردم و کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی با اشاره به گذشت نزدیک به پنج دهه از دوران دفاع مقدس افزود: امروز فرهنگ ایستادگی، ایثار و مقاومت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور مطرح است و جهاد کشاورزی در دوران دفاع مقدس و همچنین در جنگ اقتصادی کنونی، نقش مهمی در تأمین نیازهای معیشتی مردم و پشتیبانی از مجموعه‌های دفاعی ایفا کرده است.

جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با قدردانی از اقدامات صورت‌گرفته در بخش کشاورزی استان، تصریح کرد: با عنایت خداوند متعال و تلاش مسئولان، به‌ویژه ریاست سازمان جهاد کشاورزی، در حوزه تأمین نیازهای معیشتی و پشتیبانی، کمبود قابل‌توجهی احساس نشد و این مجموعه با وجود شرایط دشوار، عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشت.

سردار نجمی با تأکید بر اینکه دشمن در ایجاد شکاف میان مردم و نظام و همچنین در فشار از مسیر مسائل معیشتی به اهداف خود دست نیافته است، اظهار کرد: مردم در شرایط سخت با حفظ انسجام و وحدت، پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند و همین همبستگی، پشتوانه مهم کشور در برابر تهدیدهاست.

وی حضور مردم در صحنه را عامل اصلی اقتدار کشور دانست و افزود: دشمن از اتحاد مردم و حضور آنان در میدان هراس دارد؛ چرا که تجربه سال‌های گذشته نشان داده است هر زمان مردم متحد و یکپارچه در صحنه حضور داشته‌اند، کشور توانسته است از مراحل دشوار عبور کند.

جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی و تقویت روحیه ایستادگی خاطرنشان کرد: تجربه دفاع مقدس به ما آموخت که ایمان، وحدت و حضور مردم در میدان، می‌تواند تهدیدهای بزرگ را به فرصت و قدرت تعیین‌کننده تبدیل کند. سردار نجمی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای حوادث اخیر، بر لزوم تداوم فرهنگ ایثار، مقاومت و خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم تأکید کرد.