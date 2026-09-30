به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریور ۱۴۰۵، وضعیت تورم در بازار اجاره مسکن را نشان می‌دهد.

بر اساس این آمار، تورم ماهانه اجاره در شهریور ۳.۶ درصد بوده است.

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره نیز به ۳۲.۸ درصد رسید.

تورم سالانه اجاره مسکن در این ماه ۳۲.۲ درصد اعلام شده است.

در همین مدت، تورم ماهانه کل اقتصاد ۴.۲ درصد گزارش شد.

تورم نقطه‌به‌نقطه کل اقتصاد نیز ۸۹.۸ درصد و نرخ تورم سالانه ۷۳.۶ درصد بوده است.

مقایسه این شاخص‌ها نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها در شهریور از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها پایین‌تر بوده است.

بررسی ۱۲ گروه اصلی کالا و خدمات مصرفی خانوار نیز حاکی از پایین‌تر بودن نرخ تورم اجاره در مقایسه با دیگر گروه‌هاست.

این اختلاف میان رشد اجاره و تورم عمومی در ماه‌های گذشته نیز در آمارهای شاخص قیمت مصرف‌کننده مشاهده شده است.

با وجود افزایش اجاره‌بها، سرعت رشد این بخش با روند افزایش عمومی قیمت‌ها یکسان نبوده است.

افزایش هزینه‌های زندگی و رشد قیمت‌ها همچنان بر هزینه‌های مرتبط با سکونت خانوارها اثرگذار است.

آمارهای موجود نشان می‌دهد تغییرات اجاره‌بها در شهریور، در مقایسه با بسیاری از هزینه‌های مصرفی، با شتاب کمتری همراه بوده است.

کارشناسان برای ارزیابی وضعیت بازار اجاره، علاوه بر شاخص‌های تورمی، روند عرضه و تقاضا و تغییرات درآمد خانوارها را نیز مؤثر می‌دانند.

بر اساس گزارش مرکز آمار، فاصله میان نرخ رشد اجاره و تورم عمومی در شهریور ۱۴۰۵ همچنان قابل توجه بوده است.

این آمار، تصویری از تغییرات هزینه اجاره مسکن در یکی از مهم‌ترین بخش‌های هزینه‌ای خانوارها در شهریور امسال ارائه می‌کند.