انفجار شدید در یک منزل مسکونی واقع در ۲۲ بهمن ۱۸، مشهد منجر به تخریب کامل ساختمان و مصدومیت دو نفر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد، با بیان اینکه صدای شنیده شده در این محدوده مربوط به این حادثه بوده است، گفت: ظهر امروز گزارش این حادثه به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله خودرو‌های نجات، امداد و حریق به محل اعزام شدند.

سرآتشیار معین رضا فرخنده افزود: بر اثر شدت این انفجار، منزل مسکونی به‌طور کامل تخریب شده و دو نفر نیز دچار جراحت شده‌اند همچنین منزل مجاور نیز در بخش دیوار‌ها دچار آسیب شده و در چندین منزل اطراف، شیشه‌ها بر اثر موج انفجار شکسته است.

وی تصریح کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، علاوه بر نیرو‌های آتش‌نشانی از ایستگاه‌های ۲۹، ۳۸ و ۸، نیرو‌های انتظامی، اورژانس، گاز و برق نیز به محل اعلام و در صحنه حاضر شدند. مصدومان این حادثه جهت اقدامات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی اعلام کرد: این حادثه ساعتی قبل به پایان رسیده و علت دقیق حادثه در دست بررسی است.