مراسم اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر، همراه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه با شعار «هر رسانه یک سنگر و هر خبرنگار یک بسیجی»، در مرکز همایش‌های صداوسیما در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، یازدهمین دوره جشنواره رسانه ای ابوذر، با محورهای حمله امریکا و رژیم صهیونیستی و بحث هوش مصنوعی و میدان و خیابان، با حضور مقامات کشوری و لشکری و جمعی از فعالان رسانه‌ای در حال برگزاری است،

در این مراسم از حدود ۵۰ نفر در بخش های منتخب ملی ، استانی ، صداوسیما ، مراکز آفرینش ها و خبرنگاران بین الملل تجلیل می شوند.

خبر، گزارش خبری، هوش مصنوعی و تولیدات متنی، از جمله بخش های این جشنواره است.