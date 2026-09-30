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فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران از اجرای ۱۵۰ برنامه متنوع، از جمله برپایی میزهای خدمت و رقابتهای ورزشی، به مناسبت هفته انتظامی (هفته فراجا) در این منطقه خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار شهرام امیریان، فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران، در تشریح برنامههای هفته انتظامی اظهار داشت: همزمان با هفته فراجا، ۱۵۰ برنامه مختلف در سطح منطقه شرق استان تهران اجرا خواهد شد.
سردار امیریان افزود: این برنامهها با هدف تعامل بیشتر با مردم و ارتقای روحیه کارکنان انتظامی تدوین شده است و مواردی همچون برگزاری رقابتهای ورزشی، برپایی میزهای خدمت برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان و همچنین تشدید گشتهای انتظامی برای تأمین امنیت و آرامش بیشتر جامعه، از محورهای اصلی برنامههای هفته انتظامی در شرق استان است.