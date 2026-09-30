پخش زنده
امروز: -
اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی در حوزه نوسازی مردمی بافتهای فرسوده شهری رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در دومین جلسه وبیناری شورای مسکن و بازآفرینی شهری در سال ۱۴۰۵، بر اساس آمار استخراجشده از سامانه مدیریت یکپارچه ستاد ملی بازآفرینی شهری، استان آذربایجانغربی با نوسازی ۱۳.۲ درصد از کل آمار کشوری نوسازی بافتهای فرسوده شهری، بالاترین عملکرد کمی را در میان استانهای کشور به ثبت رساند.
پیمان آرامون، مدیرکل راه و شهرسازی و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی، در این جلسه با اشاره به روند مطلوب اجرای پروژههای بازآفرینی شهری در استان اظهار کرد: پروژههای بازآفرینی در سطح استان از پیشرفت قابل ملاحظهای برخوردار هستند و شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز برای تأمین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز قول مساعد داده است که با تزریق منابع مالی مناسب، بخش قابل توجهی از این پروژهها تا پایان سال به مرحله افتتاح و بهرهبرداری خواهند رسید.
آرامون با اشاره به عملکرد استان در حوزه صدور پروانههای نوسازی گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۲ هزار و ۳۰۰ پروانه در حوزه نوسازی بافتهای فرسوده صادر شده است که با توجه به محدود بودن تعداد پروندهها و نقشههای ورودی در این بازه زمانی، عملکرد قابل قبولی محسوب میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی ادامه داد: با تداوم روند موجود، پیشبینی میشود تا پایان سال جاری، حداقل ۴ هزار و ۲۰۰ پروانه نوسازی در استان صادر شود.
وی همچنین از اختصاص ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار در سال ۱۴۰۵ برای حوزه بازآفرینی شهری استان خبر داد.
آرامون در پایان با قدردانی از تلاشهای مجموعه بازآفرینی شهری اداره کل راه وشهرسازی استان، کسب رتبه نخست کشور در حوزه نوسازی مردمی بافتهای فرسوده شهری را حاصل تلاش و پیگیری مجموعه دستاندرکاران این حوزه دانست و از اقدامات انجامشده در این زمینه تقدیر کرد.