پخش زنده
امروز: -
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فعالیت ۵۵۰ معدن در کرمان، گفت: تا زمانی که معادن به شیوههای سنتی اداره میشوند، ریسک حوادث برای کارگران بالا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پروانه رضایی بختیاری، در همایش راهبری ایمنی و مدیریت بحران در صنایع و معادن سیرجان، با تأکید بر اینکه ایمنی، تضمینکننده تولید پایدار است، گفت: باید از رویکرد واکنش پس از حادثه به سمت پیشگیری حرکت کنیم و ایمنی بهعنوان یک تفکر مدیریتی در برنامهریزیها دیده شود.
وی در همایش راهبری ایمنی و مدیریت بحران در صنایع و معادن که در منطقه ویژه گلگهر سیرجان برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز ایمنی و آتشنشانی، گفت: در استان کرمان، کار و تولید با معدن و صنعت گره خورده است؛ از معادن بزرگ مس، زغالسنگ و سنگ آهن تا صنایع فولادی و فرآوری مواد معدنی که بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی کشور را تشکیل میدهند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر اینکه ایمنی با ائتلاف و همافزایی محقق میشود، گفت: در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، کارگر، کارفرما و دولت همه مکلف هستند در این ائتلاف با هم کار کنند. ایمنی فقط یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه فرصتی برای بازنگری مسئولیتها و برنامهریزی برای آینده است.
وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در حوزه ایمنی، افزود: سیاست وزارت کار باید از واکنش به حادثه به سمت پیشگیری از حادثه تغییر کند. بازرسان کار باید هدف اصلی خود را کشف تخلف ندانند، بلکه خطر را قبل از تبدیل شدن به حادثه شناسایی کنند و آموزش را پیش از ورود نیروی کار ببینند. همچنین کارگران به دلیل درگیری ذهنی با معاش، ممکن است نتوانند بهتنهایی ایمنی را جدی بگیرند؛ بنابراین نقش تشکلهای کارگری در این زمینه بسیار پررنگ است. اگر همه ما در نقشهای خود مؤثر باشیم، میتوانیم در حفظ ایمنی کمک شایانی کنیم.
رضایی بختیاری با اشاره به وجود ۵۵۰ معدن فعال در استان کرمان، گفت: متأسفانه بسیاری از معادن کشور هنوز مکانیزه نشدهاند و بهصورت سنتی کار میکنند. تا زمانی که معادن بهروز و مکانیزه نشوند، احتمال خطر فراوان است. معدن زغالسنگ کرمان از مهمترین معادنی است که با مدیریت خوب، در کمترین مشکل و تنش قرار دارد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قدردانی از آتشنشانان، گفت: آتشنشان کسی است که در لحظه خطر، تصمیم میگیرد به قلب آتش بزند و جان خود را به خطر بیندازد. ما باید با رعایت ایمنی، فداکاری آنان را به هدر ندهیم. هر کدام از ما در هر جایگاهی که هستیم، باید به ایمنی نگاهی انسانی داشته باشیم؛ چراکه یک بیتوجهی میتواند سرنوشت یک خانواده و یک نسل را تغییر دهد.