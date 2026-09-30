در راستای اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و با هدف تحقق نهضت ملی مسکن، تفاهم‌نامه‌ای میان اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برای تأمین زمینِ ۲۱۰۰ واحد مسکونی منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیمان آرامون، مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی اظهار داشت: این اقدام در چارچوب سیاست‌های کلان دولت و با اولویت‌بخشی به تأمین مسکن اقشار ویژه انجام شده است تا دغدغه خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در حوزه تأمین مسکن مرتفع گردد.

آرامون با اشاره به اهمیت اجرای دقیق قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران افزود: اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی تمامی ظرفیت‌های قانونی خود را برای تخصیص و تأمین زمین مناسب جهت ساخت این ۲۱۰۰ واحد مسکونی به کار گرفته است.

وی تصریح کرد: تسریع در روند واگذاری زمین و همکاری نزدیک با بنیاد شهید استان از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است تا این پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد فاز اجرایی و عملیاتی شوند.

این تفاهم‌نامه گامی موثر در جهت ارتقای سطح رفاهی و اجتماعی جامعه ایثارگری استان محسوب شده و بخشی از تعهدات استان در راستای طرح‌های حمایتی مسکن را پوشش خواهد داد.