مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از موافقت وزارت آموزش و پرورش با راه‌اندازی رشته «حمل‌ونقل جاده‌ای» در شهرستان خوی خبر داد و گفت: این اقدام گامی مؤثر در مسیر تربیت نیروی انسانی متخصص متناسب با ظرفیت‌های حمل‌ونقل و مرزی استان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ارسلان شکری اظهار کرد: پیشنهاد راه‌اندازی این رشته از چندین سال قبل از سوی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی مطرح و پیگیری شده بود که خوشبختانه پس از طی مراحل و بررسی‌های لازم، به‌تازگی با راه‌اندازی آن از سوی وزارت آموزش و پرورش موافقت شد.

وی افزود: شهرستان خوی با توجه به برخورداری از پایانه مرزی رازی و دسترسی مناسب و نزدیکی به پایانه‌های مرزی بازرگان، پلدشت و جلفا و همچنین منطقه آزاد ماکو، از ظرفیت ویژه‌ای برای آموزش رشته حمل‌ونقل جاده‌ای برخوردار است و به همین دلیل برای اجرای این رشته انتخاب شده است.

شکری تصریح کرد: قرار گرفتن هنرستان در چنین موقعیتی این امکان را فراهم می‌کند که هنرجویان در کنار آموزش‌های نظری، با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط از نزدیک با فعالیت پایانه‌های مرزی، فرآیند‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و بین‌المللی، جابه‌جایی کالا و مسافر و سایر فعالیت‌های مرتبط آشنا شوند و بخشی از آموزش‌های خود را به‌صورت میدانی و تجربی فرا بگیرند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: دانش‌آموختگان این رشته در آینده می‌توانند بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل، مجموعه‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی، لجستیک و فعالیت‌های مرتبط با پایانه‌های مرزی را تأمین کنند.

شکری خاطرنشان کرد: براساس موافقت صورت‌گرفته، رشته حمل‌ونقل جاده‌ای در هنرستان شهید مصطفی خمینی شهرستان خوی در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ با ظرفیت حداکثر ۳۲ هنرجو راه‌اندازی شده است.