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معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان تهران در امور دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف، گفت: در طول اجرای پویش «به عشق امام حسین (ع) میبخشم»، در مجموع ۴۸ هزار و ۶۶۳ فقره پرونده در استان تهران به سازش منتهی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیناصر کلیوند، گفت: در طول اجرای پویش «به عشق امام حسین (ع) میبخشم»، در مجموع ۴۸ هزار و ۶۶۳ فقره پرونده در استان تهران به سازش منتهی شد.
وی افزود: در این مدت، تعداد پروندههای قابل صلح و سازش در مجموع استان تهران ۱۱۶ هزار و ۲۸۸ فقره بوده که از این تعداد، ۴۸ هزار و ۶۶۳ فقره پرونده با تلاش قضات، اعضای شوراهای حل اختلاف و صلحیاران و با همراهی طرفین اختلاف به سازش ختم شده است.
کلیوند ادامه داد: بر این اساس، درصد سازش در مجموع استان تهران ۴۱.۸۵ درصد به ثبت رسیده است که نشاندهنده ظرفیت قابل توجه سازوکارهای صلح و سازش در حلوفصل اختلافات و کاهش تداوم دعاوی است.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان تهران در امور دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: در توابع استان تهران نیز از مجموع ۴۸ هزار و ۵۸۷ فقره پرونده قابل صلح و سازش، تعداد ۲۰ هزار و ۲۲۵ فقره پرونده به سازش منتهی شده و درصد سازش در این بخش ۴۱.۶۲ درصد بوده است.
وی گفت: در شهر تهران نیز از مجموع ۶۷ هزار و ۷۰۱ فقره پرونده قابل صلح و سازش، تعداد ۲۸ هزار و ۴۳۸ فقره پرونده با سازش طرفین مختومه شده که بر این اساس، درصد سازش در شهر تهران ۴۲ درصد بوده است.
کلیوند با اشاره به نقش مهم پویشهای ترویج فرهنگ گذشت در حل اختلافات، افزود: پویش «به عشق امام حسین (ع) میبخشم» با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، قضایی و اجتماعی، زمینه مناسبی برای تقویت فرهنگ گذشت، بخشش و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات فراهم کرد و مشارکت طرفین پروندهها در این امر، نقش مهمی در تحقق اهداف صلح و سازش داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه فرهنگ صلح و سازش و استفاده از ظرفیتهای مردمی در کنار ظرفیت قضایی، از رویکردهای مهم در کاهش اختلافات و تسهیل دسترسی مردم به شیوههای مسالمتآمیز حلوفصل دعاوی است و این مسیر با جدیت در مجموعه دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف استان تهران دنبال خواهد شد.