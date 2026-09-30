به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدامین شاطویی اظهار کرد: در راستای ارتقای کیفیت راه‌ها، بهسازی محور‌های مواصلاتی و افزایش ایمنی تردد کاربران جاده‌ای، عملیات روکش آسفالت کمربندی ماکو به طول ۱۱ کیلومتر و با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان آغاز شده است.

وی افزود: همچنین در شهرستان پلدشت، عملیات روکش آسفالت محور سه‌راهی پلدشت–سد ارس به طول ۳ کیلومتر و با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان و روکش آسفالت محور شهرک ارس–جلفا به طول ۷ کیلومتر و با اعتبار ۳۲ میلیارد تومان در حال اجراست.

شاطویی با اشاره به اهمیت این محور‌ها در تردد‌های منطقه‌ای و دسترسی به مسیر‌های اصلی، خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه‌ها با هدف ارتقای سطح خدمت‌رسانی راه‌ها، بهبود شرایط عبور و مرور و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای انجام می‌شود.