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رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان ماکو از آغاز عملیات اجرایی روکش آسفالت ۲۱ کیلومتر از محورهای مواصلاتی شهرستانهای ماکو و پلدشت با اعتباری بالغ بر ۸۲ میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدامین شاطویی اظهار کرد: در راستای ارتقای کیفیت راهها، بهسازی محورهای مواصلاتی و افزایش ایمنی تردد کاربران جادهای، عملیات روکش آسفالت کمربندی ماکو به طول ۱۱ کیلومتر و با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان آغاز شده است.
وی افزود: همچنین در شهرستان پلدشت، عملیات روکش آسفالت محور سهراهی پلدشت–سد ارس به طول ۳ کیلومتر و با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان و روکش آسفالت محور شهرک ارس–جلفا به طول ۷ کیلومتر و با اعتبار ۳۲ میلیارد تومان در حال اجراست.
شاطویی با اشاره به اهمیت این محورها در ترددهای منطقهای و دسترسی به مسیرهای اصلی، خاطرنشان کرد: اجرای این پروژهها با هدف ارتقای سطح خدمترسانی راهها، بهبود شرایط عبور و مرور و افزایش ایمنی کاربران جادهای انجام میشود.