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سپاه پاسداران با ارسال نامهای به مردم آمریکا نوشت: کسانی که میتوانند این سرنوشت شوم را تغییر دهند؛ خود شما مردم آمریکا هستید؛ مردم ایلام دیشب از این اقدام، حمایت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ دویست و سیزدهمین تجمع شبانه با حال و هوای حمایت از نامه سپاه رقم خورد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در نامهای به مردم آمریکا «دلایل افول آمریکا و راهکارهایی که میتوانند برای جلوگیری از آن دنبال کنند» را به آنها گوشزد کرد.
در بخشی از این نامه آمده است: میخواهیم در این نامه صمیمانه با شما مسائلی را در میان بگذاریم اگر در صداقت ما تردید کردید میتوانید با یک سفر کوتاه هر جای ایران که دوست دارید؛ حتی تنگه هرمز بازدید کنید و صحت اظهارات ما را شخصا بیازمایید.
حساب خودتان را از اشغالگران فلسطین که خواه ناخواه باید آن جا را ترک کنند و به کشورهایشان برگردند جدا کنید.
ما میتوانیم همزیستی مسالمت آمیزی با هم داشته باشیم.
دولت یاغی کودک کش شهوتران و بی خرد را کنار بگذارید؛ امورتان را به جای اراذل؛ به اندیشمندان بسپارید و به آنها یادآوری کنید که دنیا عوض شده است.
هفت ماه پیش ارتش متجاوز ایالات متحده آمریکا با نقض قوانین بین المللی در جنایتی جنگی با حمله به دبستان میناب و کشتار ۱۹۸ کودک دانش آموز و همزمان حمله به دفتر کار امام سید علی خامنهای رهبر انقلاب اسلامی و به شهادت رساندن معظم له و خانواده ایشان؛ از جمله نوه ١٤ ماهه اشان، جنگی را علیه ایران آغاز کرد که طی آن تاکنون بیش از ۳۶۰۰ نفر غالبا غیر نظامی؛ از جمله ٤٠٠ کودک به شهادت رسیدند و ۸ دانشگاه، ۳ بیمارستان و ۸ مدرسه بمباران شد؛ اما با وجود ناجوانمردیها و جنایات بی سابقه در این جنگ؛ آمریکا و اسرائیل به سختی شکست خوردند و انقلاب اسلامی به پیروزی قاطع دست یافت.